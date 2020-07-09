New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
New York borsası açılışta karışık seyretti
09.07.2020 17:23
Son güncelleme : 09.07.2020 17:23
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,41 azalışla 25.961,28 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 3.164,70 puandan, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,36 yükselişle 10.530,24 puandan işlem görmeye başladı.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve vaka sayılarındaki yükselişin ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler etkili olmaya devam ederken, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı önceki haftalara kıyasla beklenenden daha yüksek bir düşüş gösterdi.
Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Temmuz ile biten haftada 1 milyon 314 bine geriledi. Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla önceki haftalara kıyasla düşüşünü sürdüren ve beklenenden iyi gelen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 375 bin olması yönündeydi.
Öte yandan, Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 3,1 milyona ulaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 134 bin 920'ye yükseldi.
17:08118.263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -449,68
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
17:086,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
17:087,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
17:08400,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,76
|Açılış
|: 400,67
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.884.480
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.923.905
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.871.610
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|24.047.494
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|93.328.622
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.274.479
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.315.382
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|20.406.245
|% -9,67
|
|EDIP
|2,44
|29.262.167
|% -9,29
|
|TURGG
|62,05
|8.249.185
|% -8,48
|
|SISE
|6,59
|3.309.305.192
|% 3,45
|
|THYAO
|11,76
|1.564.033.057
|% 3,98
|
|TRKCM
|4,67
|1.228.991.154
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,25
|1.130.287.456
|% -1,32
|
|ODAS
|2,71
|1.033.014.099
|% 0,00
|
|SISE
|6,59
|3.309.305.192
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,25
|1.130.287.456
|% -1,32
|
|ODAS
|2,71
|1.033.014.099
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,67
|1.228.991.154
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,23
|755.756.348
|% -1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6635
|8,7070
|% 0,47
|
|Frank
|7,2899
|7,3338
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|4,13
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|14,00
|
|Tam
|2.674
|2.688
|14,40
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|7,00
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,07
|43,07
|-0,23
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:21AYEN
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 742, 968 adet işlem
-
17:19USAK
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 699, 233 adet işlem
-
17:18XU100
Endeks 118, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 22, 809.00 milyon TL de
-
17:18CEMAS
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 155, 027, 063 adet işlem
-
17:17IEYHO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 0.97 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 650, 025 adet işlem