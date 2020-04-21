New York borsası düşüşle açıldı













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Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,1 azalışla 23.365,25 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,7 düşüşle 2.784,81 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 8.460,69 puandan işlem görmeye başladı.Piyasalardaki aşağı yönlü seyirde, ABD'de WTI tipi ham petrol fiyatlarındaki dün tarihte görülmemiş düşüşün şoku etkili oldu.Dünya genelinde hızla yayılan Kovid-19 salgını ekonomileri etkilemeye devam ederken, zayıflayan petrol tüketimiyle küresel petrol piyasasındaki arz fazlası da artış gösterdi.ABD'de WTI tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı, dün yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar geriledi.