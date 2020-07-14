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New York borsası düşüşle açıldı

14.07.2020 17:27

Son güncelleme : 14.07.2020 17:27
New York borsası güne düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,31 azalışla 26.004,72 puandan  işlem gördü. S&P 500 endeksi, yüzde 0,61 düşüşle 3.136,11 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,79 kayıpla 10.308,88 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki düşüşte, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki  artışın ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler, ABD'li bankaların  ikinci çeyrek bilançoları ve ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin gelişmeler  etkili oldu.

Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de virüs bulaşan  kişi sayısı 3,4 milyona ulaşırken, Kaliforniya eyaletinde vaka sayısındaki artış  nedeniyle salgınla mücadeleye yönelik kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başlandı.

Salgının ekonomik etkileri ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan  Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarına  da yansıdı.

JPMorgan Chase'in bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın  aynı dönemine göre yüzde 51 azalarak 4,7 milyar dolar olurken, Citigroup'un aynı  dönemdeki net karı yıllık yüzde 73 azalışla 1,3 milyar dolara geriledi. Wells  Fargo ise 2008'den bu yana ilk kez çeyreklik bazda zarar ederek 2,4 milyar  dolarlık kayıp yaşadı.

Öte yandan, ABD ile Çin arasında da Güney Çin Denizi üzerindeki  egemenlik hakları konusunda yaşanan gerilim giderek tırmanırken, Çin ABD'yi Güney  Çin Denizi'nde "anlaşmazlık çıkarmaya çalışmakla" suçladı.




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