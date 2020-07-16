New York borsası, beklenenden kötü gelen haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verinin ardından güne düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
16.07.2020 16:54
Son güncelleme : 16.07.2020 16:54
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,56 azalışla 26.719,77 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi, yüzde 0,58 düşüşle 3.207,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 kayıpla 10.455,10 puandan işlem görmeye başladı.
Dün günü yükselişle kapayan endeksler, beklenenden kötü gelen haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verinin ardından aşağı yönlü bir seyir izledi.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Temmuz ile biten haftada 1 milyon 300 bine geriledi ancak beklentinin üzerinde bir seyir izledi.
16:38118.793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.052,05
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
16:386,8607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8490
16:387,8462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8478
En Düşük
7,8069
16:38398,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,51
|Açılış
|: 398,50
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.740.668
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.669.274
|% 10,00
|
|KENT
|1.248,30
|20.424.425
|% 9,99
|
|YESIL
|17,84
|16.433.472
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.533.635
|% 9,99
|
|RTALB
|34,88
|53.192.993
|% -6,54
|
|GLRYH
|12,94
|15.052.963
|% -5,82
|
|TSPOR
|4,82
|911.770.156
|% -4,74
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|AYEN
|6,43
|12.061.572
|% -3,45
|
|TSPOR
|4,82
|911.770.156
|% -4,74
|
|EKGYO
|2,29
|845.499.136
|% -2,14
|
|GARAN
|8,00
|834.345.743
|% 1,52
|
|THYAO
|11,97
|832.245.794
|% 1,44
|
|ODAS
|2,92
|829.875.991
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,29
|845.499.136
|% -2,14
|
|ODAS
|2,92
|829.875.991
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,85
|402.250.406
|% 2,78
|
|TSPOR
|4,82
|911.770.156
|% -4,74
|
|TRKCM
|4,65
|748.155.988
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5903
|8,6334
|% -0,16
|
|Frank
|7,2233
|7,2668
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-4,49
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.648
|2.688
|-10,00
|
|Tam
|2.666
|2.678
|-7,10
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|-3,50
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|-0,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, KOZAA, VAKBN
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1068, 61 artarak (% 0.98 ) 109, 779
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, TKURU, MERIT, MEGAP
-
16:48
SODSN, YESIL, INFO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:48
EGSER, AYEN, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında