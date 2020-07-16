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New York borsası düşüşle açıldı

16.07.2020 16:54

Son güncelleme : 16.07.2020 16:54
New York borsası, beklenenden kötü gelen haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verinin ardından güne düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve  yüzde 0,56 azalışla 26.719,77 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,58 düşüşle 3.207,70 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,90 kayıpla 10.455,10 puandan işlem görmeye başladı.

Dün günü yükselişle kapayan endeksler, beklenenden kötü gelen haftalık  işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verinin ardından aşağı yönlü bir seyir  izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı  başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Temmuz ile biten haftada 1 milyon 300 bine  geriledi ancak beklentinin üzerinde bir seyir izledi.




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