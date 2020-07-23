New York borsası, haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki artışın ardından güne düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
23.07.2020 17:03
Son güncelleme : 23.07.2020 17:03
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalışla 26.958,97 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi, yüzde 0,15 düşüşle 3.271,13 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kayıpla 10.683,76 puandan işlem görmeye başladı.
Dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının marttan bu yana ilk kez artış göstermesinin ardından açılışta aşağı yönlü bir seyir izledi.
Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 109 bin kişi artarak 1 milyon 416 bine yükseldi.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6,8 milyona yükselerek rekor seviyeye ulaşan haftalık işsizlik maaşı başvuruları, söz konusu dönemde zirveyi görmesinin ardından düşüş eğilimine geçmişti.
Ülkede işsizlik maaşı başvurularında görülen yükselişte Kovid-19 vakalarındaki artışın etkili olduğu belirtildi.
16:48119.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 968,02
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
16:486,8499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
16:487,9341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9032
16:48412,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,61
|Açılış
|: 412,97
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.671.169
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.577.569
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.647.076
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,00
|53.045.304
|% 9,99
|
|BFREN
|807,10
|32.843.294
|% 9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,10
|1.214.766
|% -6,18
|
|MEGAP
|4,10
|1.214.766
|% -6,18
|
|KUTPO
|39,36
|100.852.617
|% -5,02
|
|ARMDA
|25,72
|20.116.970
|% -4,81
|
|ASELS
|34,66
|1.567.140.163
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,34
|977.354.162
|% -1,26
|
|ISFIN
|4,20
|927.519.312
|% 1,94
|
|THYAO
|11,82
|896.046.255
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,13
|674.450.265
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,34
|977.354.162
|% -1,26
|
|ISFIN
|4,20
|927.519.312
|% 1,94
|
|KRDMD
|3,13
|674.450.265
|% 0,32
|
|IHLGM
|1,75
|288.182.438
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,59
|421.716.542
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6682
|8,7116
|% -0,36
|
|Frank
|7,3589
|7,4032
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,66
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.686
|2.708
|10,40
|
|Tam
|2.767
|2.779
|10,70
|
|Yarım
|1.343
|1.359
|5,20
|
|Çeyrek
|674
|681
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,56
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|4,96
|4,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|43,91
|43,91
|-0,37
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:00DAGHL
Yüzde 8.99 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 765, 299 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 119, 004 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 16, 234.00 milyon TL de
-
16:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TTKOM, KOZAL
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 751, 53 artarak (% 0.69 ) 109, 398
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, UFUK, KSTUR, EGCEY, FRIGO, EGCYH