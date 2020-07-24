New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
24.07.2020 17:01
Son güncelleme : 24.07.2020 17:07
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,48 azalışla 26.523,92 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi, yüzde 0,63 düşüşle 3.215,26 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 kayıpla 10.299,56 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki negatif seyirde, ABD ile Çin arasında artan gerilim etkili oldu.
ABD'nin "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline geldiğini iddia ettiği Çin'in Houston Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı almasının ardından Çin hükümeti de bugün yapılan açıklamayla, ABD'ye Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğu'nu kapatma talimatı verdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da Çin'in ABD'nin Houston kentindeki başkonsolosluğunun kapatılması talimatının ardından, Çıngdu'daki ABD Başkonsolosluğunun lisansının iptal edildiği bildirildi. Bakanlık, söz konusu kararı, "ABD'nin mantıksız hamlesine karşı gerekli ve meşru bir cevap" olarak nitelendirdi.
16:52118.606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -425,19
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
16:526,8518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,8930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8518
En Düşük
6,8335
16:527,9552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9608
En Düşük
7,9191
16:52418,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,26
|Açılış
|: 418,47
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|41.214.671
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|158.034.622
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|62.928.957
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.638.193
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.926.217
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,47
|1.627.009.634
|% 2,70
|
|ASELS
|35,12
|1.486.445.768
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,33
|943.517.097
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,33
|563.815.254
|% 2,12
|
|ALKIM
|14,77
|543.257.001
|% 4,60
|
|EKGYO
|2,33
|943.517.097
|% 0,00
|
|SISE
|6,47
|1.627.009.634
|% 2,70
|
|KARSN
|3,07
|410.674.207
|% 0,66
|
|TRKCM
|4,33
|563.815.254
|% 2,12
|
|TSKB
|1,24
|144.668.733
|% -1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7114
|8,7551
|% 0,25
|
|Frank
|7,3815
|7,4260
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|14,51
|
|Altın Gr.
|418
|418
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.748
|24,50
|
|Tam
|2.808
|2.826
|31,50
|
|Yarım
|1.363
|1.379
|12,30
|
|Çeyrek
|684
|691
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,85
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|-0,10
|
Seans Raporu
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17:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -609, 59 kaybederek (% -0.45 ) 134, 212
-
17:04XU100
Endeks 118, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 14, 865.00 milyon TL de
-
17:01BUCIM
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 723, 832 adet işlem
-
16:59XU100
Endeks 118, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 14, 747.00 milyon TL de
-
16:59TEKTU
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 350, 263 adet işlem