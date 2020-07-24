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New York borsası düşüşle açıldı

24.07.2020 17:01

Son güncelleme : 24.07.2020 17:07
New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve  yüzde 0,48 azalışla 26.523,92 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,63 düşüşle 3.215,26 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 1,55 kayıpla 10.299,56 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD ile Çin arasında artan gerilim  etkili oldu.

ABD'nin "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline  geldiğini iddia ettiği Çin'in Houston Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı almasının  ardından Çin hükümeti de bugün yapılan açıklamayla, ABD'ye Çıngdu kentinde  bulunan ABD Başkonsolosluğu'nu kapatma talimatı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da Çin'in  ABD'nin Houston kentindeki başkonsolosluğunun kapatılması talimatının ardından,  Çıngdu'daki ABD Başkonsolosluğunun lisansının iptal edildiği bildirildi.  Bakanlık, söz konusu kararı, "ABD'nin mantıksız hamlesine karşı gerekli ve meşru  bir cevap" olarak nitelendirdi.




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