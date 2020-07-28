New York borsası güne düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
28.07.2020 16:59
Son güncelleme : 28.07.2020 16:59
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 azalışla 26.525,55 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.235,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 kayıpla 10.513,48 puandan işlem görmeye başladı.
Analistler, piyasaların, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınacak kararları takip ettiğini bildirdi.
ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini dün ABD Senatosu'na sundu.
Söz konusu teşvik paketinin yasalaşması halinde önceki teşvik paketinde olduğu gibi Amerikan vatandaşlarına 1.200 dolarlık doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.
Senatodaki görüşmelerin ardından yeterli çoğunluğun onayını alması durumunda Temsilciler Meclisi'ne sunulacak teklif, burada da kabul edilirse yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın onayına gönderilecek.
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BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|12,43
|31.991.781
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.593.672
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.410.281
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.818.413
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|66.521.816
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.456.766
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,62
|2.182.090.123
|% -0,16
|
|GUSGR
|6,17
|1.770.344.942
|% 9,01
|
|KRDMD
|3,11
|1.116.192.507
|% 0,00
|
|GARAN
|7,51
|945.347.100
|% -3,35
|
|EKGYO
|2,28
|935.877.705
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,28
|935.877.705
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,11
|1.116.192.507
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,17
|1.770.344.942
|% 9,01
|
|IHLAS
|0,93
|271.737.428
|% -6,06
|
|GSDHO
|2,67
|479.866.515
|% 1,91
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9264
|8,9712
|% 1,19
|
|Frank
|7,5481
|7,5936
|% 1,49
|
|Riyal
|1,8465
|1,8557
|% 1,11
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,21
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|Altın Gr.
|432
|432
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.832
|2.867
|39,80
|
|Tam
|2.917
|2.948
|41,00
|
|Yarım
|1.416
|1.439
|20,00
|
|Çeyrek
|710
|720
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,76
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|Gümüş Gr.
|5,33
|5,34
|-0,09
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|B. Petrol
|43,72
|43,72
|-0,18
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