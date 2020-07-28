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New York borsası düşüşle açıldı

28.07.2020 16:59

Son güncelleme : 28.07.2020 16:59
New York borsası güne düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 azalışla 26.525,55 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.235,30 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,22 kayıpla 10.513,48 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, piyasaların, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla  mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 1 trilyon dolarlık yeni teşvik  paketine ilişkin gelişmeler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü sona  erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınacak kararları takip  ettiğini bildirdi.

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik  1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini dün ABD Senatosu'na sundu.

Söz konusu teşvik paketinin yasalaşması halinde önceki teşvik  paketinde olduğu gibi Amerikan vatandaşlarına 1.200 dolarlık doğrudan ödeme  yapılması öngörülüyor.

Senatodaki görüşmelerin ardından yeterli çoğunluğun onayını alması  durumunda Temsilciler Meclisi'ne sunulacak teklif, burada da kabul edilirse  yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın onayına gönderilecek.




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