New York borsası, ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,9 gösterdiği rekor daralmanın ardından güne düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
30.07.2020 17:35
Son güncelleme : 30.07.2020 17:35
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 270 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,03 azalışla 26.265,35 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,08 düşüşle 3.223,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 kayıpla 10.453,61 puandan işlem görmeye başladı.
Amerikan borsasında endeksler, nisan-haziran döneminde rekor seviyede düşüş kaydeden gayrisafi yurtiçi hasıla verisinin ardından negatif bir seyir izledi.
ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,9 daralarak rekor seviyede küçüldü.
Ayrıca, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı artış eğilimini sürdürdü. Buna göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi artarak 1 milyon 434 bine oldu.
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En Düşük
1.125
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 442,61
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443,96
En Düşük
436,55
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|BFREN
|1.060,20
|5.363.552
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|886.385
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
|
|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% -0,06
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0824
|9,1280
|% 0,37
|
|Frank
|7,6186
|7,6645
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8544
|1,8637
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|-21,01
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.944
|4,70
|
|Tam
|2.976
|3.030
|0,40
|
|Yarım
|1.444
|1.476
|2,40
|
|Çeyrek
|724
|741
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|-1,04
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|Gümüş Gr.
|5,27
|5,28
|-0,18
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