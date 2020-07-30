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New York borsası düşüşle açıldı

30.07.2020 17:35

Son güncelleme : 30.07.2020 17:35
New York borsası, ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,9 gösterdiği rekor daralmanın ardından güne düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 270 puanın üzerinde değer kaybetti ve  yüzde 1,03 azalışla 26.265,35 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,08 düşüşle 3.223,10 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,85 kayıpla 10.453,61 puandan işlem görmeye başladı.

Amerikan borsasında endeksler, nisan-haziran döneminde rekor seviyede  düşüş kaydeden gayrisafi yurtiçi hasıla verisinin ardından negatif bir seyir  izledi.

ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu  yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,9 daralarak rekor seviyede küçüldü.

Ayrıca, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı  artış eğilimini sürdürdü. Buna göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda  bulunanların sayısı, 25 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin  kişi artarak 1 milyon 434 bine oldu.





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