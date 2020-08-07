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New York borsası düşüşle açıldı

07.08.2020 17:15

Son güncelleme : 07.08.2020 17:15
New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 kayıpla 27.319,21 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 3.339,40 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,28 azalışla 11.076,48 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD ve Çin arasındaki gerilim ile yeni  tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi  planlanan teşvik paketine ilişkin belirsizlik etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli  şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş  yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzaladı. Çinli şirketler tarafından  geliştirilen mobil uygulamaların ABD'de yayılmasının ülkenin ulusal güvenliğini  tehdit ettiğine işaret edilen kararnamelerde, söz konusu işlem yasağının 45 gün  sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi  planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerde ise henüz anlaşma sağlanamadı.  Hazine Bakanı Steven Mnuchin, daha önce yaptığı bir açıklamada, söz konusu teşvik  paketinde hafta sonuna kadar anlaşmaya varmak için çalışıldığını belirtmişti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam  beklentileri geride bırakarak temmuzda 1,76 milyon kişi artarken işsizlik oranı  yüzde 10,2'ye geriledi.
 




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