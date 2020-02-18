New York borsasında endeksler, güne düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
18.02.2020 18:05
Son güncelleme : 18.02.2020 18:17
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,39 azalışla 29.282,78 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 3.369,04 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 azalışla 9.679,04 puandan işlem gördü.
ABD'de dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan piyasaların bugüne düşüşle başlamasında, Apple'ın ocak-mart dönemine ilişkin ciro hedefine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ulaşamayacağını duyurması etkili oldu.
18:00119.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.214,86
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
18:006,0665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
18:006,5586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
18:00309,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,63
|Açılış
|: 309,99
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
311,07
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|332.639.126
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,53
|574.253.908
|% 16,82
|
|BOSSA
|12,01
|73.398.147
|% 13,30
|
|ALCTL
|21,70
|96.239.960
|% 13,02
|
|DOKTA
|48,48
|16.040.847
|% 12,27
|
|GYHOL
|26,48
|803.454
|% -9,93
|
|HUBVC
|35,86
|105.436.232
|% -9,40
|
|SKTAS
|3,33
|11.414.899
|% -9,02
|
|RAYSG
|4,29
|9.190.800
|% -8,72
|
|EKIZ
|1,10
|72.253
|% -8,33
|
|THYAO
|14,99
|1.813.806.795
|% -1,96
|
|GSRAY
|3,54
|1.649.669.000
|% 2,61
|
|ASELS
|29,20
|1.382.346.847
|% 0,90
|
|GUSGR
|2,91
|691.165.430
|% 1,39
|
|ODAS
|2,29
|634.343.064
|% -2,97
|
|GSRAY
|3,54
|1.649.669.000
|% 2,61
|
|ODAS
|2,29
|634.343.064
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,64
|440.917.392
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,91
|691.165.430
|% 1,39
|
|ISGYO
|1,94
|405.426.623
|% -2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8711
|7,9105
|% 0,44
|
|Frank
|6,1426
|6,1796
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6115
|1,6196
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|10,79
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,04
|
|B. Petrol
|56,86
|56,86
|-0,81
|