New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
21.02.2020 17:52
Son güncelleme : 21.02.2020 18:02
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,44 azalışla 29.146,53 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 düşüşle 3.357,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 9.708,01 puandan işlem gördü.
Analistler, Çin'den yayılan koronavirüs salgınının küresel ekonomide yavaşlamaya neden olacağına ilişkin endişelerin, artan vaka sayısıyla tırmanışa geçtiğini ve endekslerin düşüşünde etkili olduğunu belirtiyor.
17:47116.836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.194,37
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:476,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:476,6316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0455
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6333
En Düşük
6,5655
17:47323,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 5,99
|Açılış
|: 323,71
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,87
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.297.613
|% 19,97
|
|RYGYO
|9,68
|101.536.062
|% 16,91
|
|ESCOM
|3,12
|9.356.413
|% 14,71
|
|RHEAG
|1,98
|5.571.359
|% 13,79
|
|ARDYZ
|14,96
|19.378.585
|% 13,42
|
|MIPAZ
|3,05
|164.760.393
|% -14,33
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,51
|14.335.028
|% -8,20
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,87
|95.005.196
|% -5,78
|
|THYAO
|14,45
|1.750.730.730
|% 0,56
|
|ASELS
|29,02
|1.273.819.433
|% 2,33
|
|KOZAA
|12,44
|742.230.811
|% 10,68
|
|IPEKE
|9,78
|692.601.591
|% 6,19
|
|KRDMD
|2,80
|541.694.128
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,54
|366.467.111
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|424.107.597
|% 3,41
|
|ALBRK
|1,53
|236.385.387
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,24
|180.230.256
|% 5,08
|
|CEMAS
|1,27
|187.490.506
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8956
|7,9352
|% 0,76
|
|Frank
|6,2157
|6,2531
|% 0,65
|
|Riyal
|1,6270
|1,6351
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|22,17
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,00
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.129
|2.182
|42,18
|
|Yarım
|1.029
|1.056
|20,40
|
|Çeyrek
|516
|528
|10,21
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,05
|58,05
|-1,26
|