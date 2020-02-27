New York borsasında endeksler, perşembe gününe satış ağırlıklı başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
27.02.2020 18:03
Son güncelleme : 27.02.2020 18:03
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 1,6 azalışla 26.526 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 2,1 düşüşle 3.053,20 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,64 değer kaybıyla 8.744,03 puandan işlem gördü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Kovid-19 salgını konusunda açıklama yapacağını duyurmasıyla piyasalarda sınırlı bir toparlanma görülmüş ve New York borsası çarşamba gününü karışık seyirle tamamlamıştı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler nedeniyle endekslerdeki negatif seyrin sürdüğünü belirtiyor.
17:47110.933
En Yüksek
|Değişim
|: -3,68%
|| -4.238,09
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.933
17:476,1773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1782
En Düşük
6,1506
17:476,7888
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0913
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7899
En Düşük
6,6963
17:47328,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 4,97
|Açılış
|: 328,96
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
328,96
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.119.508
|% 14,97
|
|KRONT
|23,64
|94.862.117
|% 14,87
|
|OLMIP
|4,78
|20.080.953
|% 11,68
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,30
|157.746.791
|% -14,04
|
|BRSAN
|11,29
|187.499.896
|% -13,82
|
|BURCE
|6,67
|4.619.150
|% -11,77
|
|IHYAY
|1,16
|105.288.554
|% -11,45
|
|SNPAM
|5,58
|1.997.046
|% -11,43
|
|THYAO
|12,43
|2.563.750.454
|% -6,12
|
|ASELS
|28,18
|1.246.518.506
|% -2,83
|
|KRDMD
|2,78
|890.082.815
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,31
|556.605.787
|% -1,50
|
|GARAN
|10,27
|507.532.033
|% -3,39
|
|IHLGM
|1,31
|556.605.787
|% -1,50
|
|KRDMD
|2,78
|890.082.815
|% -4,47
|
|EKGYO
|1,48
|369.850.597
|% -2,63
|
|THYAO
|12,43
|2.563.750.454
|% -6,12
|
|ODAS
|2,05
|349.540.458
|% -5,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9228
|7,9625
|% 0,05
|
|Frank
|6,3445
|6,3827
|% 1,10
|
|Riyal
|1,6402
|1,6484
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|18,00
|
|Altın Gr.
|329
|329
|4,97
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|50,61
|50,61
|-2,20
|