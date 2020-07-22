New York borsası güne karışık seyirle başladı.
New York borsası karışık seyirle açıldı
22.07.2020 17:08
Son güncelleme : 22.07.2020 17:08
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalışla 26.825,21 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 3.257,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 yükselişle 10.702,05 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki dalgalı seyirde, ABD ve Çin arasında artan gerilim ile ABD hükümetiyle Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech arasında yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin yapılan anlaşma belirleyici oldu.
Son olarak ABD, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını verdi. Çin, tahliye kararını "provokasyon" olarak nitelerken, talimatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.
Öte yandan, ABD hükümeti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıdan 1,95 milyar dolar
ödenmesi karşılığında 100 milyon doz tedarik edilmesi için anlaştı.
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|145.605
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|246.152.844
|% -1,15
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|AFYON
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|617.837.560
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|Sterlin
|8,6786
|8,7221
|% 0,24
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|Frank
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|7,3740
|% 0,72
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