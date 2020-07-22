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New York borsası karışık seyirle açıldı

22.07.2020 17:08

Son güncelleme : 22.07.2020 17:08
New York borsası güne karışık seyirle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalışla 26.825,21 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 3.257,80 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,20 yükselişle 10.702,05 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, ABD ve Çin arasında artan gerilim ile  ABD hükümetiyle Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi  BioNTech arasında yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin yapılan anlaşma  belirleyici oldu.

Son olarak ABD, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği  ihbarının ardından, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik  misyonunun kapatılması talimatını verdi. Çin, tahliye kararını "provokasyon"  olarak nitelerken, talimatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan, ABD hükümeti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Türk bilim  insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması  BioNTech'in yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu  potansiyel aşıdan 1,95 milyar dolar ödenmesi karşılığında 100 milyon doz tedarik  edilmesi için anlaştı.




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