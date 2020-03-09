GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

New York borsası sert düşüşle açılarak devre kesti

09.03.2020 17:27

Son güncelleme : 09.03.2020 17:27
New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisine yönelik endişelerin artması ve petroldeki sert düşüşün etkisiyle, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta, sert düşüş sonrası işlemler durduruldu.



AA

Açılışta, Dow Jones endeksi, 1800 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 6,92 azalışla 24.075,10 puandan işlem gördü. Nasdaq endeksi yüzde 6,86 azalışla 7.987,44 puandan işlem görmeye başladı.

S&P 500 endeksi ise yüzde 7 düşüş gösterdi ve bu nedenle devre kesici uygulamaya girerek piyasada işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

Piyasalardaki negatif seyirde, Kovid-19 salgınına ilişkin artan endişeler ve hızlı bir şekilde düşen petrol fiyatları etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve  yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri  azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı 32 dolara geriledi. Petrol  fiyatlarında 3’te bir oranındaki bu düşüş,  Ocak 1991’de Birinci Körfez  Savaşı'nın başlangıcında yaşanan düşüşten sonraki en büyük düşüş olarak kayıtlara  geçti.

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 0,4'ün altına, 30 yıl vadeli tahvil faizi ise yüzde 1'in altına geriledi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:11103.202
Değişim :  -5,84% |  -6.398,48
Açılış :  106.540  
Önceki Kapanış :  109.601  
En Yüksek
106.585 En Düşük
101.995
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INFO 8,90 15.849.950 % 12,52  
BRKSN 3,75 72.770.972 % 5,93  
NIBAS 6,62 7.726 % 3,44  
DIRIT 0,74 193.921 % 1,37  
SERVE 1,77 190.489 % 1,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9913 8,0314 % 1,03  
Frank 6,5587 6,5982 % 1,56  
Riyal 1,6246 1,6328 % 0,44  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.669 1.669 -5,35  
Altın Gr. 329 329 1,04  
Cumhuriyet 2.187 2.220 19,00  
Tam 2.166 2.220 10,33  
Yarım 1.047 1.074 5,00  
Çeyrek 525 537 2,50  
Gümüş.Ons 16,79 16,83 -0,53  
Gümüş Gr. 3,30 3,30 -0,09  
B. Petrol 36,37 36,37 -8,90  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru