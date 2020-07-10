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New York borsası yatay seyirle açıldı

10.07.2020 17:24

Son güncelleme : 10.07.2020 17:24
New York borsası haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artışla 25.725,85 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 3.152,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalarak 10.541,96 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükseliş ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri de artırırken, virüsün tedavisine yönelik  yürütülen çalışmalarda pozitif gelişmeler yaşandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences'ın ürettiği ve Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan "Remdesivir"  adlı antiviral ilacın ölüm riskini yüzde 62 azalttığı kaydedildi.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman  biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ise  aralık ayına kadar onaya hazır hale gelebileceği belirtildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi  (ÜFE), haziranda beklenenin aksine aylık yüzde 0,2'lik azalış kaydetti.




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