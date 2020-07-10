New York borsası haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.
New York borsası yatay seyirle açıldı
10.07.2020 17:24
Son güncelleme : 10.07.2020 17:24
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artışla 25.725,85 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 3.152,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalarak 10.541,96 puandan işlem görmeye başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükseliş ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri de artırırken, virüsün tedavisine yönelik yürütülen çalışmalarda pozitif gelişmeler yaşandı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences'ın ürettiği ve Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı antiviral ilacın ölüm riskini yüzde 62 azalttığı kaydedildi.
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ise aralık ayına kadar onaya hazır hale gelebileceği belirtildi.
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda beklenenin aksine aylık yüzde 0,2'lik azalış kaydetti.
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