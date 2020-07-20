New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.
New York borsası yatay seyirle açıldı
20.07.2020 16:52
Son güncelleme : 20.07.2020 17:00
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalışla 26.639,25 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,01 düşüşle 3.224,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 yükselişle 10.541,68 puandan işlem görmeye başladı.
Analistler, yatırımcıların yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmaları ile ABD Kongresi'nde bu hafta görüşmeleri başlayacak yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeleri takip ettiğini bildirdi.
16:45119.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 709,98
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:456,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:457,8351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:45399,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,73
|Açılış
|: 399,74
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.403.650
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BFREN
|606,50
|3.429.151
|% 9,99
|
|BERA
|7,93
|8.865.661
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.255.398
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,50
|143.426.338
|% -7,04
|
|DITAS
|30,54
|4.258.798
|% -6,55
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,32
|1.009.351.425
|% 1,31
|
|SISE
|6,45
|935.111.060
|% 4,03
|
|GUSGR
|5,45
|858.561.493
|% 9,66
|
|ASELS
|32,98
|699.866.546
|% 1,29
|
|CEMAS
|1,81
|652.310.694
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,32
|1.009.351.425
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,81
|652.310.694
|% 5,23
|
|ADESE
|2,51
|394.885.474
|% 9,61
|
|GUSGR
|5,45
|858.561.493
|% 9,66
|
|SISE
|6,45
|935.111.060
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6419
|8,6852
|% 0,59
|
|Frank
|7,2672
|7,3110
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|3,94
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|20,10
|
|Tam
|2.675
|2.688
|20,70
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,10
|
|Çeyrek
|651
|658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,33
|4,34
|0,07
|
|B. Petrol
|42,85
|42,85
|-0,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:55XU100
Endeks 119, 586 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 15, 064.00 milyon TL de
-
16:55GUBRF
Yüzde 6.31 oranında artışla 29.98 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 221, 755 adet işlem
-
16:54TRGYO
Yüzde 8.25 oranında artışla 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 220, 720 adet işlem
-
16:52FMIZP
Yüzde 9.97 oranında artışla 80.55 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 329 adet işlem
-
16:51DERAS
Yüzde 4.94 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 541, 270 adet işlem