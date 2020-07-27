New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.
New York borsası yatay seyirle açıldı
27.07.2020 16:59
Son güncelleme : 27.07.2020 16:59
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalışla 26.450,78 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 3.218,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 yükselişle 10.420,84 puandan işlem görmeye başladı.
Analistler, yeni haftada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınacak kararlar ve yeni teşvik paketine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.
16:431.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
16:436,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8689
En Düşük
6,8322
16:438,0661
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0835
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0685
En Düşük
7,9455
16:43428,00
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 9,17
|Açılış
|: 428,22
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|400.981.778
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|17.875.109
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.915.632
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.662.281
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|14.402.976
|% 10,00
|
|ITTFH
|4,01
|409.929.674
|% -9,48
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|36,38
|1.585.627.314
|% 3,71
|
|EKGYO
|2,32
|821.173.645
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,85
|812.602.176
|% 4,52
|
|GARAN
|7,80
|609.144.174
|% -1,39
|
|SISE
|6,35
|596.368.326
|% -1,70
|
|IHLGM
|1,85
|812.602.176
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,32
|821.173.645
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|252.228.010
|% 9,89
|
|KRDMD
|3,12
|370.267.768
|% 0,65
|
|ITTFH
|4,01
|409.929.674
|% -9,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7952
|8,8393
|% 0,68
|
|Frank
|7,4138
|7,4585
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,56
|
|Cumhuriyet
|2.791
|2.815
|90,90
|
|Tam
|2.875
|2.894
|99,70
|
|Yarım
|1.395
|1.413
|45,60
|
|Çeyrek
|700
|707
|22,80
|
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