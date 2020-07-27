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New York borsası yatay seyirle açıldı

27.07.2020 16:59

Son güncelleme : 27.07.2020 16:59
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalışla 26.450,78 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 3.218,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 yükselişle 10.420,84 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, yeni haftada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınacak kararlar  ve yeni teşvik paketine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.




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