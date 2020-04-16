New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
16.04.2020 17:18
Son güncelleme : 16.04.2020 17:18
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 23.543,66 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 2.796,98 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 kazançla 8.479,11 puandan işlem görmeye başladı.
17:0295.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 135,45
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
17:026,9407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0286
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9432
En Düşük
6,8896
17:027,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
17:02385,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 4,39
|Açılış
|: 385,88
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.784.795
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|90.491.367
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.798.055
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.473.387
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|CLEBI
|77,55
|33.109.749
|% -9,98
|
|DOCO
|358,10
|79.498.463
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.150.619.095
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|243.346.139
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,92
|1.150.619.095
|% -9,97
|
|ASELS
|26,54
|1.052.249.539
|% 0,38
|
|THYAO
|10,18
|945.238.763
|% -1,74
|
|ECILC
|4,79
|855.937.058
|% 9,61
|
|GARAN
|8,27
|783.516.371
|% 0,73
|
|IHLGM
|1,06
|230.459.044
|% 3,92
|
|ECILC
|4,79
|855.937.058
|% 9,61
|
|IHLAS
|0,67
|100.809.448
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|286.616.924
|% -9,57
|
|YKBNK
|1,94
|278.041.782
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6533
|8,6967
|% 0,27
|
|Frank
|7,1516
|7,1947
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8412
|1,8504
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|17,67
|
|Altın Gr.
|385
|385
|3,81
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.532
|27,50
|
|Tam
|2.543
|2.605
|28,20
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|13,70
|
|Çeyrek
|621
|634
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,51
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
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|B. Petrol
|27,94
|27,94
|0,25
|
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