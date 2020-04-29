New York borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,6 artışla 24.490,37 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 1,82 kazançla 2.920,64 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,16 yükselişle 8.802,7 puandan işlem görmeye başladı.ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daralarak piyasa beklentisinin üzerinde bir küçülme gösterdi.Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını takip edecek.