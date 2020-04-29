New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
29.04.2020 16:50
Son güncelleme : 29.04.2020 16:50
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,6 artışla 24.490,37 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,82 kazançla 2.920,64 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,16 yükselişle 8.802,7 puandan işlem görmeye başladı.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daralarak piyasa beklentisinin üzerinde bir küçülme gösterdi.
Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını takip edecek.
16:34101.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 771,75
|Açılış
|: 101.213
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|Önceki Kapanış
|: 100.707
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101.743
En Düşük
100.579
16:346,9825
En Yüksek
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|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,5970
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|: 6,5040
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6,9936
En Düşük
6,9716
16:347,5868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0291
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6008
En Düşük
7,5446
16:34382,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,73
|Açılış
|: 381,96
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
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384,78
En Düşük
381,39
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,54
|133.129.154
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|138.858.823
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.815.839
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.307.684
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|37.862.839
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|IHGZT
|4,03
|585.306
|% -5,62
|
|QNBFB
|50,70
|11.298.650
|% -5,59
|
|MGROS
|30,36
|1.089.010.735
|% 4,69
|
|GARAN
|8,41
|582.082.904
|% 1,20
|
|THYAO
|10,59
|531.363.235
|% -0,56
|
|SOKM
|11,78
|496.042.175
|% -2,64
|
|ASELS
|27,56
|460.746.955
|% 0,73
|
|ODAS
|1,78
|261.096.349
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,11
|151.620.088
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|127.662.680
|% 2,86
|
|ADESE
|1,54
|133.129.154
|% 10,00
|
|PETKM
|3,55
|311.800.766
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6611
|8,7045
|% 0,08
|
|Frank
|7,1562
|7,1993
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-3,91
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.507
|-7,70
|
|Tam
|2.515
|2.569
|-7,90
|
|Yarım
|1.225
|1.256
|-3,90
|
|Çeyrek
|614
|628
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,25
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
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|B. Petrol
|24,64
|24,64
|1,90
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