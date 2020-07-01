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New York borsası yükselişle açıldı

01.07.2020 17:55

Son güncelleme : 01.07.2020 17:55
New York borsası, güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  0,47 artışla 25.934,11 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 kazançla 3.116,85 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,45 yükselişle 10.104,15 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yükselişte, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına  karşı yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin haberler ve haziranda yükseliş gösteren  özel sektör istihdamı etkili oldu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, merkezi ABD'de bulunan ilaç  şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu  Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının  klinik testlerinde olumlu sonuçlar elde edildi.

Öte yandan, ABD'de ADP Araştırma Enstitüsü tarafından bugün açıklanan  ulusal istihdam raporu, iş gücü piyasasının haziranda iyileşmeye devam ettiğini  gösterdi. Buna göre, ülkede özel sektör istihdamı, haziranda 2 milyon 369 bin  kişilik artış kaydetti.




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