New York borsası, beklenenden iyi gelen istihdam verisinin ardından güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
02.07.2020 16:58
Son güncelleme : 02.07.2020 16:58
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,42 artışla 26.100,27 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,2 kazançla 3.153,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 yükselişle 10.270,59 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki aylarda düşüş gösteren istihdam verisinin haziranda beklenenden iyi gelmesi etkili oldu.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, haziranda beklentileri geride bırakarak 4,8 milyon kişilik artış gösterdi. Ülkede işsizlik oranı ise beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 11,1'e geriledi.
İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 27 Haziran ile biten haftada 1 milyon 427 bine geriledi ancak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Analistler, iyi gelen istihdam verilerinin Kovid-19 salgınının olumsuz etkilediği Amerikan iş gücü piyasasındaki toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.
16:43116.893
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 1.578,17
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.959
En Düşük
115.746
16:436,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
16:437,7352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0294
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
16:43390,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,34
|Açılış
|: 390,26
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|106.372.209
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|185.249.936
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.064.862
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.559.550
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.770.790
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,12
|4.532.991
|% -5,54
|
|CEOEM
|4,37
|88.973.764
|% -4,17
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|GARAN
|8,39
|1.111.737.671
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,31
|862.613.102
|% 3,61
|
|SISE
|5,85
|729.596.232
|% 5,03
|
|THYAO
|12,29
|711.461.978
|% -0,08
|
|KRDMD
|3,25
|609.613.831
|% 0,62
|
|IEYHO
|1,02
|319.674.444
|% 9,68
|
|EKGYO
|2,05
|592.395.228
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,75
|365.048.334
|% 2,34
|
|ISFIN
|4,31
|862.613.102
|% 3,61
|
|KRDMD
|3,25
|609.613.831
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5360
|8,5788
|% 0,22
|
|Frank
|7,2302
|7,2738
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|1,06
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.544
|-2,50
|
|Tam
|2.599
|2.611
|-2,60
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|-1,30
|
|Çeyrek
|631
|639
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|0,61
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1412, 27 artarak (% 1.32 ) 108, 296
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, IHYAY, BMELK
-
16:53
CMENT, AYES, BSOKE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:53
EGCYO, SNKRN, AKMGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:52DZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 190, 690 adet işlem