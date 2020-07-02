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New York borsası yükselişle açıldı

02.07.2020 16:58

Son güncelleme : 02.07.2020 16:58
New York borsası, beklenenden iyi gelen istihdam verisinin ardından güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  1,42 artışla 26.100,27 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,2 kazançla 3.153,30 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 1,14 yükselişle 10.270,59 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle önceki aylarda düşüş gösteren istihdam verisinin haziranda  beklenenden iyi gelmesi etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, haziranda  beklentileri geride bırakarak 4,8 milyon kişilik artış gösterdi. Ülkede işsizlik  oranı ise beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 11,1'e geriledi.

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 27 Haziran  ile biten haftada 1 milyon 427 bine geriledi ancak piyasa beklentilerinin  üzerinde gerçekleşti.

Analistler, iyi gelen istihdam verilerinin Kovid-19 salgınının olumsuz  etkilediği Amerikan iş gücü piyasasındaki toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.




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