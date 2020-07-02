New York borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,42 artışla 26.100,27 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 1,2 kazançla 3.153,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 yükselişle 10.270,59 puandan işlem görmeye başladı.Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki aylarda düşüş gösteren istihdam verisinin haziranda beklenenden iyi gelmesi etkili oldu.ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, haziranda beklentileri geride bırakarak 4,8 milyon kişilik artış gösterdi. Ülkede işsizlik oranı ise beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 11,1'e geriledi.İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 27 Haziran ile biten haftada 1 milyon 427 bine geriledi ancak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.Analistler, iyi gelen istihdam verilerinin Kovid-19 salgınının olumsuz etkilediği Amerikan iş gücü piyasasındaki toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.