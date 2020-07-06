New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
06.07.2020 17:05
Son güncelleme : 06.07.2020 17:05
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,48 artışla 26.208,40 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,41 kazançla 3.174,08 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,53 yükselişle 10.364,30 puandan işlem görmeye başladı.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına rağmen iyi gelen ekonomik verilerin etkisiyle geçen haftayı pozitif bir seyirle kapayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde de yükseliş eğilimini sürdürdü.
Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 2,9 milyona ulaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 132 bin 610'a çıktı.
Analistler, ekonominin normale dönmeye başlamasının ardından açıklanan ekonomik verilerden pozitif sinyaller alındığını ve veri odaklı seyrin bu hafta da devam edeceğini bildirdi.
16:50118.070
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.321,59
|Açılış
|: 116.674
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|Önceki Kapanış
|: 115.748
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118.099
En Düşük
116.674
16:506,8631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8790
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|Önceki Kapanış
|: 6,8870
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6,8675
En Düşük
6,8420
16:507,7782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
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|Açılış
|: 7,7800
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|Önceki Kapanış
|: 7,7350
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7,7957
En Düşük
7,7068
16:50394,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
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|Açılış
|: 394,21
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|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.219.680
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.829.369
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.129.562
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.977.051
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,84
|1.044.791.601
|% 6,06
|
|ODAS
|2,82
|958.923.871
|% 7,63
|
|KRDMD
|3,23
|849.580.498
|% 2,22
|
|SISE
|5,99
|730.391.698
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|618.857.884
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|618.857.884
|% 8,93
|
|ODAS
|2,82
|958.923.871
|% 7,63
|
|EKGYO
|2,08
|577.458.833
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,23
|849.580.498
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,71
|364.840.030
|% 6,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5638
|8,6068
|% 0,31
|
|Frank
|7,2826
|7,3265
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8242
|1,8333
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|9,32
|
|Altın Gr.
|394
|394
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.554
|2.573
|18,60
|
|Tam
|2.629
|2.640
|19,10
|
|Yarım
|1.277
|1.291
|9,30
|
|Çeyrek
|639
|647
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,06
|0,09
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|0,06
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