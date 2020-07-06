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New York borsası yükselişle açıldı

06.07.2020 17:05

Son güncelleme : 06.07.2020 17:05
New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  1,48 artışla 26.208,40 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,41 kazançla 3.174,08 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 1,53 yükselişle 10.364,30 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına  rağmen iyi gelen ekonomik verilerin etkisiyle geçen haftayı pozitif bir seyirle  kapayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde de yükseliş eğilimini  sürdürdü.

Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 2,9 milyona ulaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı  132 bin 610'a çıktı.

Analistler, ekonominin normale dönmeye başlamasının ardından açıklanan  ekonomik verilerden pozitif sinyaller alındığını ve veri odaklı seyrin bu hafta  da devam edeceğini bildirdi.




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