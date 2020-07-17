New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
17.07.2020 16:54
Son güncelleme : 17.07.2020 17:00
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 artışla 26.802,51 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kazançla 3.222,26 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 yükselişle 10.502,90 puandan işlem görmeye başladı.
Haftanın son işlem gününde endeksler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgında ikinci dalga endişelerine rağmen pozitif bir seyir izledi.
Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de dün rekor sayıda yeni vaka tespit edildi. Ülkede 24 saatte 77 binden fazla yeni tanı koyulurken, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı toplam 3,7 milyona ulaştı.
16:45118.776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -31,22
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
16:456,8704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8704
En Düşük
6,8486
16:457,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0469
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8567
En Düşük
7,7990
16:45398,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,63
|Açılış
|: 398,96
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
399,50
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|6.793.719
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|21.886.814
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,51
|6.458.872
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.703.611
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|AYEN
|6,00
|15.617.961
|% -5,36
|
|PSDTC
|12,30
|12.988.901
|% -4,95
|
|PSDTC
|12,30
|12.988.901
|% -4,95
|
|PSDTC
|12,30
|12.988.901
|% -4,95
|
|PSDTC
|12,30
|12.988.901
|% -4,95
|
|SASA
|14,11
|1.327.055.179
|% 7,55
|
|GUSGR
|4,94
|869.141.164
|% 9,29
|
|GARAN
|7,97
|807.010.604
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,29
|768.281.130
|% 0,44
|
|ASELS
|32,56
|476.464.485
|% -1,52
|
|EKGYO
|2,29
|768.281.130
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,94
|869.141.164
|% 9,29
|
|TSKB
|1,27
|138.292.762
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|185.384.967
|% -0,55
|
|GARAN
|7,97
|807.010.604
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5824
|8,6255
|% -0,02
|
|Frank
|7,2758
|7,3196
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8255
|1,8346
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|10,37
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.616
|16,70
|
|Tam
|2.672
|2.684
|17,10
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|8,40
|
|Çeyrek
|651
|657
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,29
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,26
|0,03
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,03
|
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