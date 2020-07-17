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New York borsası yükselişle açıldı

17.07.2020 16:54

Son güncelleme : 17.07.2020 17:00
New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 artışla 26.802,51 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kazançla 3.222,26 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,28 yükselişle 10.502,90 puandan işlem görmeye başladı.

Haftanın son işlem gününde endeksler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgında ikinci dalga endişelerine rağmen pozitif bir seyir izledi.

Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de dün rekor sayıda yeni vaka tespit edildi. Ülkede 24  saatte 77 binden fazla yeni tanı koyulurken, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı toplam 3,7 milyona ulaştı.




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