New York borsası, ABD Merkez Bankası`nın (Fed) faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
29.07.2020 17:02
Son güncelleme : 29.07.2020 17:02
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artışla 26.421,56 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,31 kazançla 3.228,49 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 yükselişle 10.472,50 puandan işlem görmeye başladı.
Piyasalar bugün Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınacak kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını takip edecek.
Analistler, Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar metni ve Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını bildirdi.
Öte yandan, Facebook, Amazon, Apple ve Google üst yöneticilerinin Temsilciler Meclisi alt komitesinin tekelleşme karşıtı panelinde vereceği ifadeler de piyasaların odağında olacak.
16:471.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -25,26
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
16:476,9698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,0730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
16:478,2260
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0905
|Açılış
|: 8,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2323
En Düşük
8,1145
16:47438,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,14
|Açılış
|: 438,01
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|42.885.735
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|15.398.885
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|133.065.787
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.133.424
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.493.608
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|712.875
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|JANTS
|112,60
|56.675.002
|% -9,78
|
|ASELS
|35,32
|1.960.069.149
|% -3,18
|
|GUSGR
|6,10
|1.495.945.382
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,16
|1.132.539.458
|% -2,70
|
|GARAN
|7,16
|1.104.776.003
|% -3,24
|
|KRDMD
|2,97
|718.766.665
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,16
|1.132.539.458
|% -2,70
|
|TSKB
|1,14
|286.240.589
|% -2,56
|
|IHLAS
|0,89
|220.004.085
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,10
|1.495.945.382
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,97
|718.766.665
|% -1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0202
|9,0654
|% 0,93
|
|Frank
|7,5737
|7,6193
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8533
|1,8626
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|0,03
|
|Altın Gr.
|439
|439
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.880
|2.909
|13,00
|
|Tam
|2.967
|3.000
|22,50
|
|Yarım
|1.440
|1.460
|6,90
|
|Çeyrek
|722
|731
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|0,01
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,38
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:58PEKGY
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 10.05 lira fiyatla işlem gören hissede 885, 258 adet işlem
-
16:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, KOZAA, KOZAL
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 24 kaybederek (% -2.48 ) 1, 032
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, MERIT, KSTUR, ANHYT, YONGA
-
16:57
KSTUR, KRGYO, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında