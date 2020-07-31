Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

New York borsası yükselişle açıldı

31.07.2020 17:27

Son güncelleme : 31.07.2020 17:29
New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,36 artışla 26.409,33 puandan işlem  gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,47 yükselişle 3.261,61 puandan ve Nasdaq  endeksi yüzde 1,35 kazançla 10.730,61 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, Apple, Amazon ve Facebook gibi  ABD'li teknoloji devlerinin nisan-haziran dönemine ait bilançolarının beklenenden  iyi gelmesi etkili oldu.

Söz konusu dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen  gelir ve karlarını artıran şirketlerin dün açıkladığı bilançolarına göre,  Apple'ın nisan-haziran döneminde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine  kıyasla yüzde 11 artarak 59,7 milyar dolara, Amazon'un aynı dönemdeki geliri  yüzde 40 artarak 88,9 milyar dolara ve Facebook'un geliri yüzde 11 artarak 18,7  milyara ulaştı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:351.127
Değişim :  -0,76% |  -8,65
Açılış :  1.137  
Önceki Kapanış :  1.136  
En Yüksek
1.137 En Düşük
1.125
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 2,51 126.167.709 % 0,00  
CEMAS 1,66 7.517.883 % 0,00  
GARAN 7,02 631.906.436 % 0,00  
ALBRK 1,59 23.013.502 % 0,00  
ASELS 35,26 677.502.245 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1391 9,1850 % 0,17  
Frank 7,6104 7,6563 % -0,60  
Riyal 1,8513 1,8606 % -0,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.968 1.969 11,96  
Altın Gr. 440 440 0,81  
Cumhuriyet 2.892 2.945 -4,30  
Tam 2.979 3.031 -4,40  
Yarım 1.446 1.477 -2,10  
Çeyrek 725 741 -1,10  
Gümüş.Ons 24,01 24,04 0,52  
Gümüş Gr. 5,36 5,37 0,08  
B. Petrol 43,30 43,30 0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru