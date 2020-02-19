New York borsası, çarşamba gününe alış ağırlıklı başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
19.02.2020 17:56
Son güncelleme : 19.02.2020 18:02
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artışla 29.312,70 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 kazançla 3.380,77 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 yükselişle 9.782,81 puandan işlem gördü.
Analistler, endekslerdeki yükselişte koronavirüs salgınında ölüm ve vaka sayılarındaki artışın ivme kaybetmesinin etkili olduğunu belirtiyor.
17:47119.188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -386,21
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
17:476,0861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0862
En Düşük
6,0483
17:476,5688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5688
En Düşük
6,5382
17:47314,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,27
|Açılış
|: 314,00
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,40
|970.109.170
|% 19,75
|
|BJKAS
|3,52
|824.145.774
|% 19,73
|
|TSPOR
|7,67
|618.566.463
|% 18,18
|
|LKMNH
|7,59
|43.380.037
|% 16,23
|
|GSRAY
|4,11
|2.507.914.816
|% 16,10
|
|VERTU
|6,60
|23.999.375
|% -19,90
|
|VKING
|3,27
|5.619.896
|% -14,84
|
|GLRYH
|2,02
|52.245.711
|% -13,68
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|GSRAY
|4,11
|2.507.914.816
|% 16,10
|
|ASELS
|29,74
|1.279.265.505
|% 1,92
|
|THYAO
|14,95
|1.157.163.387
|% -0,53
|
|FENER
|19,40
|970.109.170
|% 19,75
|
|BJKAS
|3,52
|824.145.774
|% 19,73
|
|GSRAY
|4,11
|2.507.914.816
|% 16,10
|
|BJKAS
|3,52
|824.145.774
|% 19,73
|
|CEMAS
|1,31
|322.666.103
|% 1,55
|
|ODAS
|2,25
|501.239.554
|% -1,32
|
|MNDRS
|1,92
|305.813.649
|% -3,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8571
|7,8965
|% -0,08
|
|Frank
|6,1591
|6,1962
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6172
|1,6253
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|1,32
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.069
|2.120
|19,77
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|9,56
|
|Çeyrek
|502
|513
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
|
|B. Petrol
|58,84
|58,84
|1,09
|