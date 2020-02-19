New York borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artışla 29.312,70 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 kazançla 3.380,77 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 yükselişle 9.782,81 puandan işlem gördü.Analistler, endekslerdeki yükselişte koronavirüs salgınında ölüm ve vaka sayılarındaki artışın ivme kaybetmesinin etkili olduğunu belirtiyor.