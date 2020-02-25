New York borsasında endeksler güne alış ağırlıklı başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
25.02.2020 18:02
Son güncelleme : 25.02.2020 18:02
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,27 artışla 28.037,65 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 kazançla 3.241,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 yükselişle 9.301,20 puandan işlem gördü.
Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının ve ekonominin olumsuz etkileneceğine dair endişelerin artmasıyla haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamlamıştı. Pazartesi günü kapanışta, Dow Jones endeksi, 1.000 puanın üzerinde değer kaybetmişti.
ABD’de bu sabah açıklanan verilere göre, S&P CaseShiller konut fiyat endeksi, 20 kentte Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 2,9, ülke genelinde ise yüzde 3,8 artış gösterdi.
ABD Federal Konut Finansman Ajansı'nın verileri ise ülkedeki konut fiyatlarının 2019'un 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttığını ortaya koydu.
17:47114.690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -99,52
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:476,1316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:476,6448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:47326,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,17
|Açılış
|: 326,34
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.051.509
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.282.223
|% 19,91
|
|ALCAR
|63,75
|25.267.022
|% 15,28
|
|BURCE
|7,07
|3.746.849
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.108.894
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,36
|4.956.858
|% -6,69
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,65
|9.479.433
|% -6,40
|
|THYAO
|13,61
|3.213.063.836
|% -1,80
|
|ASELS
|29,18
|1.355.205.853
|% 1,96
|
|KARSN
|1,99
|662.065.722
|% 6,99
|
|KRDMD
|2,83
|639.742.808
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|439.139.427
|% 0,92
|
|KARSN
|1,99
|662.065.722
|% 6,99
|
|THYAO
|13,61
|3.213.063.836
|% -1,80
|
|KRDMD
|2,83
|639.742.808
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|254.833.481
|% 5,65
|
|ODAS
|2,20
|439.139.427
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9308
|7,9705
|% 0,64
|
|Frank
|6,2431
|6,2807
|% 0,33
|
|Riyal
|1,6277
|1,6358
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-6,07
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,40
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,61
|3,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-0,26
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59KARSN
Yüzde 6.99 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 332, 864, 199 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 44 kaybederek (% -0.04 ) 108, 387
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, EPLAS, BJKAS, YONGA, KRSAN
-
17:58
OYLUM, DOBUR, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
TURGG, YBTAS, ALGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında