New York Borsası`nda seans salonu 2 ay aradan sonra açıldı















Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi çabaları çerçevesinde 23 Mart'ta kapatılan seans salonu New York Valisi Andrew Cuomo'nun zili çalması ile yeniden işlemlere başladı.



Seans salonunun yeniden işleme açılışının ilk gününde 100 kadar personel ve işlemci maskeler ile seans salonuna alındı.