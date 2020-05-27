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New York Borsası`nda seans salonu 2 ay aradan sonra açıldı

27.05.2020 07:13

Son güncelleme : 27.05.2020 07:13
New York Borsası`nın 11 Wall Street adresindeki seans salonu 2 ay aradan sonra yeniden açıldı.



Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi çabaları çerçevesinde 23 Mart'ta kapatılan seans salonu New York Valisi Andrew Cuomo'nun zili çalması ile yeniden işlemlere başladı.

Seans salonunun yeniden işleme açılışının ilk gününde 100 kadar personel ve işlemci maskeler ile seans salonuna alındı.





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