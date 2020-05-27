New York Borsası`nın 11 Wall Street adresindeki seans salonu 2 ay aradan sonra yeniden açıldı.
New York Borsası`nda seans salonu 2 ay aradan sonra açıldı
27.05.2020 07:13
Son güncelleme : 27.05.2020 07:13
Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi çabaları çerçevesinde 23 Mart'ta kapatılan seans salonu New York Valisi Andrew Cuomo'nun zili çalması ile yeniden işlemlere başladı.
Seans salonunun yeniden işleme açılışının ilk gününde 100 kadar personel ve işlemci maskeler ile seans salonuna alındı.
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
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103.307
En Düşük
102.014
18:056,7611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0358
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7611
En Düşük
6,6969
18:057,4068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4070
En Düşük
7,3528
18:05369,89
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -8,62
|Açılış
|: 369,96
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|Önceki Kapanış
|: 378,52
|
380,36
En Düşük
368,86
BIST En Aktif Hisseler
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,84
|19.684.106
|% 0,00
|
|GOZDE
|3,99
|24.692.545
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|IZMDC
|12,20
|25.210.191
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,64
|48.553.427
|% 0,00
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 0,00
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,00
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2753
|8,3168
|% 0,01
|
|Frank
|6,9423
|6,9842
|% -0,55
|
|Riyal
|1,7852
|1,7942
|% -1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-4,31
|
|Altın Gr.
|370
|370
|-8,55
|
|Cumhuriyet
|2.395
|2.431
|-53,40
|
|Tam
|2.466
|2.494
|-54,80
|
|Yarım
|1.203
|1.219
|-26,80
|
|Çeyrek
|602
|610
|-13,40
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,01
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|0,01
|
|B. Petrol
|36,12
|36,12
|-0,05
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