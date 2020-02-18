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New York Fed imalat endeksi 9 ayın en yükseğinde

18.02.2020 18:02

Son güncelleme : 18.02.2020 18:02
ABD Merkez Bankası New York Şubesi İmalat Endeksi, şubatta 12,9 değerine çıkarak 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



AA

New York Fed'in şubat ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 200 firma ile yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi şubatta 12,9 değerine yükseldi.

Bu değerle Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan endekse yönelik piyasa beklentisi 5 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bu dönemde piyasa beklentisini geride bırakan endeks, ocak ayında ise 4,8 olarak gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi de bu ay bir önceki aya göre 15,5 puan artarak 22,1 değerine yükseldi. Sevkiyat endeksi 10,3 puan artışla 18,9'a çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme olduğuna işaret ediyor.




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