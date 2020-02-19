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Nijerya petrol hırsızlığı nedeniyle 750 milyon dolar kaybetti

19.02.2020 14:34

Son güncelleme : 19.02.2020 14:34
Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, geçen yıl petrol hırsızlığı nedeniyle yaklaşık 750 milyon dolar (2,75 milyar Nijerya nairası) zarar etti.



AA

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari, gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol çıkarılan bölgelerde artan korsancılık, adam kaçırma ve petrol hırsızlığı gibi olayların ülke ekonomisini kötü etkilediğini belirtti.

Kyari, ülkenin sadece 2019'da petrol hırsızlığı nedeniyle 750 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.

Bölgedeki petrol hırsızlığının arkasında ülke ekonomisine zarar vermek  isteyenler olduğunun altını çizen Kyari, hükümetin bu bölgelerde önlem almaya  başladığını kaydetti.

37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Nijerya'nın tespit edilmiş 37 milyar varil petrol rezervi, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya,  dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından  da 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların  enerji altyapısına sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve insan kaçırma gibi  olaylar nedeniyle Nijerya'nın, günlük 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretim  kapasitesine rağmen en az 500 bin varillik kapasitesini kullanamadığı  belirtiliyor.

Nijerya Endüstriyel Şeffaflık Girişimi (NEITI), petrol ve akaryakıt  hırsızlığı nedeniyle, ülke ekonomisinin 10 yılda 41,9 milyar dolar zarara  uğradığını açıklamıştı.





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