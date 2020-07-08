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Nobel ödüllü ekonomist salgının ardından ekonomideki öncelikleri sıraladı

08.07.2020 18:53

Son güncelleme : 08.07.2020 18:53
Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ardından küresel ekonomideki öncelikleri sıraladı.



AA

Columbia Üniversitesi Profesörü Stiglitz, Dünya Ekonomik Forumu (WEF)  ve merkezi Prag'da bulunan medya analiz sitesi Project Syndicate için "Post-Kovid  Öncelikleri" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Stiglitz, makalesinde, virüs kontrol altına alınana kadar ekonomik  toparlanma olamayacağını belirterek, "Sağlık krizine cevap verilmesi politika  yapıcılar açısından en büyük öncelik." ifadesini kullandı.

Salgının ardından yeni dönemde uygulanacak politikalara da işaret eden  Stiglitz, "En çok muhtaç durumda olanların korunmasına yönelik politikalar,  gereksiz iflasların önüne geçilmesi için sağlanacak likidite, çalışanlar ve  şirketler arasındaki bağların korunması zamanı geldiğinde yeniden hızlı bir  başlangıç yapılması için gerekli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Krizin başlangıcında çoğu insanın hızlı ve V şeklinde bir toparlanma  tahmininde bulunduğunu aktaran Stiglitz, "Bu çekici bir fikirdi. Fakat şimdi  temmuz ayındayız ve V şeklinde bir toparlanma büyük ihtimalle fantazi."  ifadelerini kullandı.

"SALGIN, EŞİTSİZLİĞİ ARTIRABİLİR"

Joseph Stiglitz, salgının eşitsizliği artırabileceğine işaret ederek,  "Makineler virüs kapmayacağı için işverenler için çok daha çekici hale  gelecekler. Özellikle de görece kalifiye olmayan emek gerektiren sektörlerde..."  değerlendirmesinde bulundu.

Stiglitz, yeni dönemde zor kararlar verilmesi gerekeceğini ancak  zamanı geçmiş, krizden önce de zorlanan eski perakende şirketleri gibi  şirketlerin kurtarılmaması gerektiğini aktardı.

Corona virüsün uzun süre var olmaya devam etmesinin olası olduğunu  vurgulayan Stiglitz, "Harcamalarımızın önceliklerimizi yansıtması gerekir. Salgın  geldiğinde, Amerikan toplumu ırksal ve ekonomik eşitsizlik nedeniyle bölünmüştü."  ifadelerini kullandı.

Stiglitz, yeni dönemde büyük kamu harcamaları yapıldığını, yatırım  yapılan şirketlerin sosyal ve ırksal adalete katkıda bulunması, sağlık sistemini  güçlendirmesi, daha yeşil ve çevreci bir ekonomiyi desteklemesi gerektiğini  belirterek, halkın bunu talep etmeye hakkı olduğunu kaydetti.




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