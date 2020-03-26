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Norveç Varlık Fonu 124 milyar dolar kaybetti

26.03.2020 15:16

Son güncelleme : 26.03.2020 15:56
Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının borsaların sert düşmesine yol açması sonucu bu yıl 1,33 trilyon Norveç kronu (124 milyar dolar) kaybetti.



AA

Norveç Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, yılbaşından bugüne kadar fonun yatırım portföyü değerinde yaklaşık yüzde 16,2 kayıp olduğu, bunun da  2019'un kazanımlarını yüzde 20 sildiği belirtildi.

Açıklamada, fonun ana varlık sınıfı olan borsa portföyünün ise yaklaşık yüzde 23 değer kaybettiği vurgulandı. Kayıplardan sonra 930 milyar doların altına gerileyen fonun piyasa  değeri, 31 Aralık 2019 itibarıyla 1 trilyon doların üzerinde bulunuyordu.

Fon, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, geçen yıl yatırımlarında 180  milyar dolar rekor getiri sağladığını duyurmuştu.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için  biriktiriliyor. Fonun, Norveç dışında 73 ülke ve 9 binden fazla firmada yatırımı bulunuyor.




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