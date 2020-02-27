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Novak`tan OPEC anlaşması açıklaması

27.02.2020 14:15

Son güncelleme : 27.02.2020 14:26
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki üretim kısıntısı anlaşması nezdinde Suudi Arabistan’la iş birliğine devam etmek istediklerini belirterek, "OPEC anlaşması konusunda Suudi Arabistan’la asla görüş ayrılığımız olmadı" dedi.



AA

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC anlaşmasına dair gelecek ay çeşitli toplantıların gerçekleştirileceğini  anımsattı.

Rusya’nın anlaşma kapsamında Suudi Arabistan’la iş birliği yapmaktan memnun olduğunu belirten Novak, “Bu iş birliğini, sadece OPEC anlaşması kapsamında değil, aynı zamanda iki ülke arasında olacak şekilde sürdürmek istiyoruz.” diye konuştu.

Suudi Arabistan’la enerji alanında değerlendirilebilecek çok sayıda seçeneklerinin bulunduğunu aktaran Novak, “OPEC anlaşması konusunda Suudi Arabistan’la asla görüş ayrılığımız olmadı.” dedi.

Novak, Rusya’nın OPEC anlaşması konusundaki yaklaşımına dair sorulan bir soruyu ise yanıtlamadı.

Suudi Arabis'tan'ın liderliğindeki OPEC ile Rusya'nın başını çektiği  diğer petrol üreticisi ülkelerin almış olduğu üretim kısıntısına ek olarak, koronavirüs salgını sonucunda küresel ekonomik yavaşlamanın petrol talebini de  düşürmesi nedeniyle ek kısıntı kararı alması bekleniyordu.

ABD merkezli The Wall Street Journal’de yer alan bir haberde, Suudi Arabistan’ın Rusya ile petrol piyasalarına yönelik yürüttüğü iş birliğini  sonlandırmak istediği öne sürülmüştü.

Rus petrol şirketlerinin temsilcileri ile Rusya enerji bakanlığı yetkilileri, bir süre önce OPEC anlaşmasını değerlendirmek üzere toplantı  gerçekleştirmişlerdi.

Haber ajansı TASS'a konuşan bazı kaynaklar, Rusya'nın, üretim kesintisinin daha da artırılmasını desteklemediğini ifade etmişlerdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch tarafından yapılan değerlendirmelerde, koronavirüs salgını nedeniyle petrol talebinin azalabileceği ve bu durumun fiyatların düşüşünü destekleyeceği  belirtilmişti.




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