Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Novak`tan petrol değerlendirmesi

02.07.2020 15:27

Son güncelleme : 02.07.2020 15:34
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) anlaşmasının mevcut kesinti kotalarıyla uzatılmasına yönelik bir karar alınmadığını belirterek, “Mevcut anlaşmaya göre taraf ülkelerin üretimleri 1 Ağustos’tan itibaren artacak.” dedi.



AA

Novak, Valday Düşünce Kulübü’nün video konferans yoluyla düzenlediği  toplantıda, OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler arasında devam eden  petrol kesintisi anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anlaşma kapsamında yapılan günlük 9,7 milyon varillik kesintinin  temmuz sonuna kadar geçerli olduğunu anımsatan Novak, “Anlaşmanın bu kesinti  miktarıyla temmuz sonrasına uzatılmasıyla ilgili bir karar alınmadı. Mevcut  anlaşmaya göre taraf ülkelerin üretimleri 1 Ağustos’tan itibaren artacak.” diye  konuştu.

Petrol piyasalarındaki durumu incelemeye devam edeceklerini aktaran  Novak, “Duruma ve teknik verilere bakacağız. Sonrasında OPEC Teknik Komitesi  anlaşmanın uygulanmasına yönelik bir değerlendirme yapacak ve bunu istişare  edeceğiz.” dedi.

Konuşmasında, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel  petrol piyasalarına etkisini de değerlendiren Novak, şöyle konuştu:

“Herkes küresel enerji yapısının değişeceğini düşünüyor. Hidrokarbon  kaynakların küresel enerji tüketimindeki payı 2040’a kadar yüzde 85’ten yüzde  75’e gerileyecek ve yenilenebilir enerji yükselişe geçecek. Benim tahminime göre  alternatif enerji kaynaklarının payı 2040’a kadar tahmin edilenden daha da yüksek  olacak.”

OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, nisan ayında alınan  günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna  kadar uzatma kararı almıştı. Söz konusu kesinti ağustostan itibaren günlük 7,7  milyon varil düzeyinde olacak.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kiril Dmitriyev, bir süre  önce yaptığı açıklamada, OPEC anlaşmasındaki üst seviye kesintileri bir ay daha  uzatmanın “mantıksız” olduğunu söylemişti.  




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:19116.758
Değişim :  1,25% |  1.442,66
Açılış :  115.844  
Önceki Kapanış :  115.315  
En Yüksek
116.845 En Düşük
115.746
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 621,60 5.026.945 % 10,00  
MRGYO 2,20 95.950.133 % 10,00  
OZGYO 2,31 151.642.981 % 10,00  
MAALT 85,35 21.246.656 % 9,99  
NIBAS 11,57 9.675.592 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5507 8,5936 % 0,39  
Frank 7,2372 7,2808 % 0,35  
Riyal 1,8221 1,8313 % 0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.770 -1,06  
Altın Gr. 390 390 -0,04  
Cumhuriyet 2.525 2.545 -2,00  
Tam 2.599 2.611 -2,10  
Yarım 1.263 1.277 -1,00  
Çeyrek 631 639 -0,50  
Gümüş.Ons 17,96 18,01 -0,02  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,02  
B. Petrol 42,32 42,32 0,29  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru