Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Ocak ayında ihracatımız, yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık" dedi.
Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı
03.02.2020 11:16
Son güncelleme : 03.02.2020 11:16
AA
Ocak ayı ihracat rakamları, Hatay'da düzenlenen toplantıda açıklandı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, toplantıdaki konuşmasına, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan askerlere rahmet dileyerek başladı.
Yaralı askerlere de acil şifa dileyen Gülle, "Türkiye'nin birlik beraberliği, sınır güvenliği için gözünü kırpmadan canını siper eden Mehmetçiğin hakkını ödeyemeyiz." ifadesini kullandı.
Ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Gülle, 2020'nin, tıpkı ilk aydaki gibi aylık ihracat rakamlarında artış yaşanarak ilerleneceği bir yıl olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Ocak ayında ihracatımız, yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar
oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık. Türkiye ekonomisinin 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren pozitif büyüme trendine girmesi ve ekonominin çarklarının hızlanması ithalat rakamlarına da yansımış gözüküyor. İthalat hacmi, Türkiye ekonomisindeki hareketlenmeye bağlı olarak, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 19 artarak 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti."
Gülle, bunlarla birlikte, ihracattaki rekor artışın etkisiyle ihracatın ithalatı karşılama oranının da ocak ayında yüzde 76,8 gibi yüksek bir oranda gerçekleştiğini bildirdi.
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