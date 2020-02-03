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Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

03.02.2020 11:16

Son güncelleme : 03.02.2020 11:16
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Ocak ayında ihracatımız, yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık" dedi.



AA

Ocak ayı ihracat rakamları, Hatay'da düzenlenen toplantıda açıklandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, toplantıdaki konuşmasına, İdlib'de Rejim  unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan askerlere rahmet  dileyerek başladı.

Yaralı askerlere de acil şifa dileyen Gülle, "Türkiye'nin birlik  beraberliği, sınır güvenliği için gözünü kırpmadan canını siper eden Mehmetçiğin  hakkını ödeyemeyiz." ifadesini kullandı.

Ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Gülle, 2020'nin,  tıpkı ilk aydaki gibi aylık ihracat rakamlarında artış yaşanarak ilerleneceği bir  yıl olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ocak ayında ihracatımız, yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon  dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık. Türkiye  ekonomisinin 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren pozitif büyüme trendine girmesi  ve ekonominin çarklarının hızlanması ithalat rakamlarına da yansımış gözüküyor.  İthalat hacmi, Türkiye ekonomisindeki hareketlenmeye bağlı olarak, geçen yılın  ocak ayına göre yüzde 19 artarak 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti."

Gülle, bunlarla birlikte, ihracattaki rekor artışın etkisiyle  ihracatın ithalatı karşılama oranının da ocak ayında yüzde 76,8 gibi yüksek bir  oranda gerçekleştiğini bildirdi.






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