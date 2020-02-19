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OPEC+ acil toplantı planlarını gündeminden çıkardı

19.02.2020 09:13

Son güncelleme : 19.02.2020 09:13
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya`nın başını çektiği diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgını sonrası üretim kısıntısını gözden geçirmek üzere yapmayı planladığı acil toplantıyı gündeminden çıkardı.



DHA

Rusya Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, Covid-19 salgını nedeniyle petrol talebinde olası düşüşü kompanse etmek için ek üretim kısıntısını görüşmek üzere Şubat ayı içinde yapılması planlanan acil toplantının gündemden çıkarıldığını söyledi.

Yetkili, bundan sonraki ilk OPEC+ toplantısının önceden planlandığı gibi 6 Mart'ta düzenleneceğini söyledi.

OPEC+ Grubu içindeki petrol üreticisi ülkeler 1 Ocak'tan bu yana günde toplam 1.7 milyon varil üretim kısıntısı uyguluyor. Suudi Arabistan, bu kısıntı kapsamında kendisine düşen miktara ek olarak 400 bin varil daha fazla kısıntı yapacağını açıkladı.




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