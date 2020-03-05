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OPEC toplantısı Viyana’da başladı

05.03.2020 14:22

Son güncelleme : 05.03.2020 14:22
Petrol Üreten Ülkeler Örgütü (OPEC) 178. Olağanüstü Toplantısı, Avusturya’nın başkenti Viyana’da başladı.



AA

OPEC Genel Merkezi'ndeki toplantı örgüt üyesi 14 ülkenin enerji ve  petrol bakanlarının katılımıyla başlarken, Çin’de ortaya çıkan yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık görevlileri tarafından girişlerde  bakanlar da dahil her ülkenin delegasyon üyelerinin vücut ısıları ölçüldü.

Cezayir Enerji Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Muhammed Arkab,  yaptığı açılış konuşmasında, 2016’da  OPEC ve OPEC dışı ülkeler arasında varılan  İşbirliği Bildirisiyle petrol üretiminde kesintiye gidilmesinin, üretici,  tedarikçi ve genel piyasalar açısından çok önemli bir adım olduğunu anımsatarak,  bu kararın petrol piyasalarındaki istikrar için 45 yıldır örgütün nasıl  çalıştığının en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.

"KOVİD-19 PETROL TALEBİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Arkab, geçen aralık ayında OPEC ve OPEC dışı ülkelerle varılan petrol  üretiminin düşürülmesi kararının, piyasaları olumlu etkilemek için alındığını  kaydederek, "Bununla beraber, Kovid-19'un ortaya çıkmasıyla, virüsün özellikle  2020’nin birinci ve ikinci çeyreğindeki ekonomi ve petrol talebi beklentileri  üzerinde belirgin bir olumsuz etkisi olduğu dönemde bulunuyoruz." dedi.

Petrol piyasalarını etkileyen bu tür kritik sorunların herhangi bir  ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği bir durum olmadığına dikkati çeken  Arkab, "Karmaşık zorluklar, iş birliği ve birlikte hareket etmeyi gerektirir. Bu  nedenle, İşbirliği Bildirisi’ne taraf müttefiklerimiz bu zor zamanda Çin'deki  dostlarımız ve ortaklarımızla yakın temas halindeydi." diye konuştu.

Geçen aralık ayında OPEC ve aralarında Rusya’nın da bulunduğu OPEC  artı ülkeleri, günlük petrol üretiminin 1,7 milyon varil düşürülmesi kararı  almış, buna ek olarak Suudi Arabistan gönüllü olarak günlük 400 bin varil  üretimde kesinti yapacağını açıklamıştı.






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