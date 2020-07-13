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OPEC`in küresel petrol üretimindeki payı düştü

13.07.2020 15:08

Son güncelleme : 13.07.2020 15:08
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 2018`de yüzde 41,2 olan küresel ham petrol üretimindeki payı, geçen yıl yüzde 39`a geriledi.



AA

OPEC'in 2020 Yıllık İstatistik Bülteni'ne göre, dünya genelinde ham  petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre günlük ortalama 560 bin varil  azalarak 75 milyon 262 bin varile düştü.

Bu dönemde OPEC'in günlük ortalama ham petrol üretimi ise 1 milyon 863  bin varil azalarak 29 milyon 375 bin varil oldu. Böylece, OPEC'in 2018'de yüzde 41,2 seviyesinde olan küresel ham  petrol üretimindeki payı, geçen yıl yüzde 39'a indi.

HAM PETROL ÜRETİMİNDE LİDER ABD

OPEC üyesi ülkeler içinde yıldan yıla petrol üretiminde en fazla düşüş  İran ve Venezuela'da görüldü.

Buna göre, İran'ın günlük ham petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla  göre 1 milyon 197 bin varil gerileyerek 2 milyon 356 bin varile gerile düştü. Söz  konusu dönemde Venezuela'nın günlük ham petrol üretimi ise 498 bin varil azalarak  1 milyon 12 bin varile indi.

Öte yandan dünya genelinde geçen yıl günlük en fazla ham petrol üreten  ülke, 12 milyon 232 bin varille ABD oldu. Bu ülkeyi, 10 milyon 625 bin varil ile  Rusya ve 9 milyon 808 bin varil ile Suudi Arabistan izledi.




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