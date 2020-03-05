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OPEC`ten günlük 1 milyon varil kesinti bekleniyor

05.03.2020 11:41

Son güncelleme : 05.03.2020 11:41
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen küresel petrol talebini dengelemek amacıyla günlük 1 milyon varillik ek kesinti yapacağı tahmin ediliyor.



AA

Londra'daki bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics'in Emtia Ekonomisti Samuel Burman, OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üretici ülkelerden oluşan  birliğin bugün ve yarın Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleyeceği toplantılara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Burman, "OPEC-Artı" (OPEC ) olarak adlandırılan birliğin, şu an  uygulamaya devam ettiği toplam 1,7 milyon varillik kesintiye ek olarak ham petrol  üretimini günlük 1 milyon varil daha azaltacağının tahmin edildiğini söyledi.

Aralık 2019'da düzenlenen OPEC toplantısının ardından Suudi  Arabistan'ın gönüllü olarak günlük 400 bin varillik kesinti uyguladığına işaret  eden Burman, bu haftaki toplantıda bunun resmiyet kazanmasının, diğer OPEC-Artı  ülkelerinden ise günlük 600 bin varillik kesinti kararının beklendiğini belirtti.

Burman, yapılacak ek kesintilerin yılın ikinci çeyreğinde petrol  fiyatlarını destekleyeceğine inandığını aktardı.

Söz konusu ek kesintinin bu yılın ilk yarısının sonuna kadar  uygulanacağının tahmin edildiğini dile getiren Burman, bu sürenin uzaması  durumunda ise OPEC-Artı üyelerinin dışındaki petrol üreticisi ülkelerin ham  petrol üretiminin artacağı  uyarısında bulundu.

Burman, Kovid-19'un dünya genelinde yayılmaya devam etmesi durumunda  petrol fiyatlarının düşük kalacağını vurgulayarak, "Bu durumda OPEC-Artı'nın  yapabileceği çok şey bulunmuyor, çünkü yapacakları ek üretim kesintileri diğer  ülkelerdeki petrol üretimini destekler." ifadesini kullandı.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE ARZ FAZLASI BEKLENTİSİ

Capital Economics tarafından yayınlanan bir raporda ise Kovid-19  salgını nedeniyle küresel ekonomik büyüme beklentilerinin bu yılın ilk iki  çeyreğinde aşağı çekildiği, zayıf ekonomik beklenti öngörülerinin de küresel  petrol talebi ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu bilgilerine yer  verildi.

Çin'in petrol talebinin bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 15 düşmesinin öngörüldüğüne işaret edilen raporda, diğer  ülkelerde de petrol tüketiminin azalması beklentisiyle küresel petrol piyasasında  yılın ilk çeyreğinde büyük bir arz fazlası oluşacağının altı çizildi.

Ayrıca, OPEC-Artı ülkelerinden gelecek ek üretim kesintisinin yanı  sıra küresel petrol talebinin yılın ilerleyen aylarında yükselmesiyle petrol  fiyatlarında artış görülmesinin beklendiği kaydedildi.

Petrol fiyatları pazartesi günü son 31 ayın en düşük seviyesini  görerek, bu yılki en yüksek düzeyine ulaştığı 8 Ocak'a göre yüzde 32,5 kayıp  yaşamıştı. Hafta başında Brent petrolün varil fiyatı 48,40 dolara kadar  gerileyerek 24 Temmuz 2017'den bu yanaki en düşük seviyesine düşmüştü.

Geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 12,6 değer kaybetmiş ve  Ocak 2016'dan bu yana yüzdelik bazda en büyük haftalık düşüşü göstermişti.





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