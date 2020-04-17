Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), corona virüs salgını nedeniyle bu yılki küresel petrol talebine yönelik tahminini tekrar düşürdü ve söz konusu düşürmenin son olmayabileceğini açıkladı.
OPEC`ten küresel petrol talebi tahmini
17.04.2020 14:27
Son güncelleme : 17.04.2020 14:44
DHA
OPEC aylık raporunda 2020'de küresel talebin günde 6.9 milyon varil veya yüzde 6.9 daralmasını beklediğini belirtti. OPEC geçen ay talebin günde 60,000 varil ile hafif artmasını bekliyordu.
OPEC raporunda talep tahmininde, "Aşağı yönlü riskler önemini koruyor ve özellikle ikinci çeyrekte daha fazla düzeltme yapılması olasılığını ortaya koyuyor. Petrol piyasası şu anda ani, aşırı ve küresel ölçekte tarihi bir şok yaşıyor" dedi.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Çarşamba günü yayınlanan aylık raporunda, küresel petrol talebinin 2020 yılında günde ortalama 9.3 milyon varil düşeceğinin öngörüldüğü açıklandı. IEA raporunda, Covid-19 salgını nedeniyle küresel düzeyde seyahat kısıtlamaları uygulandığına dikkat çekildi ve şöyle denildi:
"Seyahat kısıtlamalarının yılın ikinci yarısında kaldırılacağının öngörüldüğü senaryoya göre dahi, küresel petrol talebinin 2020 yılı genelinde, 2019 yılına göre günde 9.3 milyon varil düşeceğini öngörüyoruz."
14:2898.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 2.301,33
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
14:286,8752
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0696
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
14:287,4500
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0833
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
14:28371,59
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -12,18
|Açılış
|: 371,59
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.532.195
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|AYCES
|17,54
|588.602
|% 9,97
|
|INFO
|5,19
|14.373.909
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,41
|10.498.918
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|VKING
|4,28
|2.712.979
|% -5,31
|
|PGSUS
|51,45
|1.174.999.710
|% 3,06
|
|THYAO
|10,54
|631.724.591
|% 3,74
|
|GARAN
|8,57
|607.172.584
|% 3,88
|
|ASELS
|27,32
|511.345.297
|% 2,48
|
|AKBNK
|5,86
|457.175.113
|% 3,72
|
|KARSN
|1,46
|163.853.652
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,67
|72.684.530
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,01
|216.978.469
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,07
|85.894.693
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|457.175.113
|% 3,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5177
|8,5604
|% -1,24
|
|Frank
|7,0379
|7,0803
|% -1,27
|
|Riyal
|1,8182
|1,8273
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-33,67
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-11,68
|
|Cumhuriyet
|2.392
|2.446
|-77,00
|
|Tam
|2.462
|2.521
|-75,50
|
|Yarım
|1.196
|1.225
|-38,50
|
|Çeyrek
|600
|613
|-19,20
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,13
|
|B. Petrol
|28,64
|28,64
|0,82
|