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OSB’lerde üretim yeniden artacak

04.05.2020 11:18

Son güncelleme : 04.05.2020 11:18
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla üretimine ara veren veya yavaşlatan otomotiv, tekstil gibi sektörlerdeki bazı fabrikaların gerekli tedbirleri alarak yeniden kapılarını açması, Türkiye`de sanayi üretiminin üçte birini gerçekleştiren organize sanayi bölgelerinde (OSB) üretim artışını beraberinde getirecek.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kovid-19 sonrası normalleşme  takviminin oluşturulması ve tedbirlerin kademeli olarak esnetilmesine ilişkin  çalışmalar, tüm sektörler ile bakanlıklar arasında eş güdüm ve koordinasyon  halinde sürdürülüyor.

Salgının durdurulması ve yayılmanın önlenmesinin ön planda olduğu,  gerekli tedbirlerin alındığı normalleşme planının Bilim Kurulu'nun da görüşü  doğrultusunda hazırlanması bekleniyor.

Bu dönemde üretimin devamı ve çalışan sağlığına yönelik Kovid-19  tedbirlerini hızla hayata geçiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, normalleşme  dönemi için de hazırlıklarını yapıyor.

Türkiye'de sanayi üretiminin yüzde 33’ünü gerçekleştiren OSB'lerde,  Kovid-19 sürecinde üretimine ara veren veya yavaşlatan sektörlerdeki fabrikaların  yeniden çalışmaya başlamasıyla sanayi üretiminin de toparlanma sürecine gireceği  değerlendiriliyor.

"SANAYİ ÜRETİMİNİ KORUYAN ÜLKELER AVANTAJLI"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü,  üretimlerine bir süre ara veren otomotiv, tekstil gibi sektörlerin ağırlıklı  olduğu OSB'lerde nisan ayında elektrik tüketiminde yüzde 50'yi bulan düşüşler  yaşandığını söyledi.

OSB'lerde elektrik tüketiminin üretimin öncü bir göstergesi olduğunu  belirten Kütükcü, "Elektrik tüketiminde nisan ayında otomotiv, tekstil, beyaz  eşya gibi sektörlerde düşüş yaşandı ancak bu sektörlerimiz üretime geri dönmeye  başladı. Bu geri dönüşlerle birlikte sanayi üretiminde bir toparlanma sürecine  doğru yol alacağız.'' dedi.

Sanayi üretimini koruyan ülkelerin salgın sonrasında avantajlı konuma  geçeceğine dikkati çeken Kütükcü, OSB camiası olarak Türkiye'nin salgınla  mücadelesinde, üretim cephesinde yer aldıklarını ve ülkenin sanayi üretimini  ayakta tutmak için olağanüstü çaba gösterdiklerini bildirdi.

"ÜRETİME DEVAM EDEN OSB'LER ÖRNEK BİR DURUŞ SERGİLEDİ"

Kütükcü, OSBÜK olarak sürecin en başından bu yana Türkiye'de üretimin  mutlaka devam etmesi gerektiğini vurguladıklarını anımsatarak, bu konuda tüm  tedbirleri alarak üretimlerini sürdüren OSB’lerin örnek bir duruş sergilediğini  dile getirdi.

Bütün OSB'lerin tedbirlerini eksiksiz alarak üretimlerine devam  ettiğini anlatan Kütükcü, şunları kaydetti:

"Bu konuda OSBÜK olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte  OSB'lerimize rehberlik ediyoruz. OSB'lerimizde 'Tedbir Al, Çalışanını Koru,  Üretime Devam Et Türkiyem' sloganıyla bir kampanya başlattık. Bu kampanya 30  binin üzerinde işletmenin üretim yaptığı, 2 milyon çalışanın doğrudan istihdam  edildiği OSB'lerimizde ciddi karşılık buldu. Bizim bu dönemdeki en önemli iki  önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığını ve işletmelerimizi korumak."




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