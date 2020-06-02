Otogaz fiyatında 19 kuruş artış

BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.410.023
|% 10,00
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4183
|8,4605
|% -0,71
|Frank
|6,9585
|7,0004
|% -1,39
|Riyal
|1,7862
|1,7952
|% -1,22
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|377
|377
|-3,68
|Cumhuriyet
|2.445
|2.484
|-24,50
|Tam
|2.517
|2.549
|-32,80
|Yarım
|1.228
|1.248
|-16,10
|Çeyrek
|614
|624
|-6,10
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,04
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem