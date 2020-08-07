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Otomobil pazarının lideri Renault oldu

07.08.2020 11:14

Son güncelleme : 07.08.2020 11:14
Türkiye`de temmuz ayı sonu itibarıyla en fazla satılan otomobil markası Renault oldu. En çok satılan hafif ticari araç markası da Ford olarak kayıtlara geçti.



AA

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) edindiği  verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın  ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak 341  bin 469 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama  satışlara göre ise yüzde 42,5 arttı.

Yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın 7 aylık döneminde  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,9 yükselişle 273 bin 22 adet seviyesine  ulaşıldı. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68 bin 447 adede  yükseldi.

OTOMOBİL SATIŞINDA İLK 3'ÜN İKİSİ YERLİ ÜRETİM YAPAN FİRMA

Ocak-temmuz döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 47  bin 494 adetle Renault oldu.

Renault'yu 37 bin 475 adetle Fiat ve 23 bin 474 adetle de Volkswagen  (VW) izledi. Böylece, otomobil satışında ilk 3'ün ikisi yerli üretim yapan  firmalardan oluştu

7 AYDA 13 FERRARİ SATILDI

Peugeot, bu dönemde 18 bin 173 adetle dördüncü sırada yer alırken,  Opel 16 bin 8 araç satışıyla beşinci sırada konumlandı. Toyota ise 14 bin 796  adetlik satışla altıncı sırada yer buldu.

Söz konusu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken, 8 adet  Aston Martin, 9 adet Bentley, 13 adet Ferrari ve 11 adet Lamborghini  satıldı.

HAFİF TİCARİDE EN ÇOK SATANLAR

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ocak-temmuz döneminde 25  bin 607 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Bunu 19 bin 32 adetle Fiat  izledi. Ardından 7 bin 22 adetle Volkswagen sıralandı.

Bu dönemde Peugeot, 2 bin 644 adetle en çok hafif ticari araç satan  markalar listesinde dördüncü, Mercedes-Benz ise 2 bin 500 adetle beşinci oldu.  Mitsubishi de 2 bin 227 adetle altıncı sırada konumlandı.

TOPLAM OTOMOTİV SATIŞLARINDA FİAT İLK SIRADA YER ALDI

Bu arada, bu yılın ocak-temmuz döneminde binek ve hafif ticari toplam  otomotiv satışlarında ise Fiat 56 bin 507 adetle ilk sırada yer aldı.

Ardından 48 bin 904 adetle otomobil pazarının lideri Renault ve 36 bin  48 adetle de hafif ticari araç pazarının lideri Ford sıralandı.

BENZİNLİ OTOMOBİL SATIŞLARI İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Öte yandan, otomobil pazarı temmuz sonunda motor hacmine göre, 1600cc  altındaki otomobil satışları yüzde 60,6 artarak yüzde 94,8 pay, 1600-2000cc  aralığındaki otomobil satışları yüzde 20 artarak yüzde 2 pay aldı. 2000cc üstü  otomobil satışlarının payı ise yüzde 5 azalarak yüzde 0,2 olarak belirlendi.

2020 yılı temmuz ayı sonunda otomobil pazarında motor tipine göre  benzinli otomobil satışları 137 bin 446 adetle yüzde 50,3 pay alırken, dizel  otomobil satışları 114 bin 936 adetle yüzde 42,1 pay aldı.

Otogazlı otomobil satışlarının payı 12 bin 320 adetle yüzde 4,5  olurken, 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satışı  gerçekleşti.

SEDAN YİNE ZİRVEDE

Temmuz sonunda otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde  86,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 169 bin 464 adetle yüzde 62,1 pay, B segmenti  otomobiller de 64 bin 533 adetle yüzde 23,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde  tipi yüzde 44,4 payla yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 28,3  payla SUV ve yüzde 24,3 payla da hatchback takip etti.

Diğer yandan, 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 650-700 bin  adet aralığında olacağı tahmin ediliyor.




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