Otomotivde ocak ayının liderleri belli oldu













AA

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, 2020 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 27 bin 273 adet seviyesinde gerçekleşti. 14 bin 373 adet olan 2019 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,75 arttı.Geçen yılın ocak ayına kıyasla yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv pazarında, Alman otomobil üreticisi Volkswagen 3 bin 695 adetle ilk sıraya yerleşti. Ardından 3 bin 236 adetle Türkiye'de de üretim yapan Fiat sıralandı. Geçen yılın ocak ayına lider giren Renault ise 2 bin 914 adetle üçüncü sırada yer aldı.Dacia 2 bin 532 adetle dördüncü ve Toyota 2 bin 376 adetle beşinci sırada konumlandı.Markaların 2020 yılı ocak hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında Volkswagen 3 bin 292 adetlik satışla birinci oldu. Ardından 2 bin 743 adetle Renault ve 2 bin 351 adetle de Toyota sıralandı.Bu yılın ocak ayında otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine 14 bin 547 adetle yüzde 66,1 pay alan C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi 10 bin 612 adet ve yüzde 48,2 pay ile yine Sedan otomobiller oldu.Hafif ticari araç pazarında ise gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 3 bin 786 adet ve yüzde 72,02 pay ile van ulaştı. Ardından 705 adet ve yüzde 13,41 pay ile kamyonet, 422 adet ve yüzde 8,03 pay ile minibüs ve 344 adet yüzde 6,54 pay ile de pick-up sıralandı.Ocak ayında otomobil satışları motor tipine göre incelendiğinde benzinli otomobil satışları yüzde 48,12 pay ile birinci sırada yer alırken, dizel otomobil satışları yüzde 41,77 pay ile ikinci sırada, ardından otogazlı yüzde 6,42 pay ile üçüncü, hibrit yüzde 3,62 pay ile dördüncü ve elektrikli otomobiller ise yüzde 0,06 pay ile beşinci sırada yer aldı.Yılın ilk ayında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019 yılı ocak ayına göre yüzde 111,21 arttı. Bu yılın ocak ayı otomobil satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 65,58’den yüzde 69,07’ye ulaştı.2020 ocak ayında otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 95,19 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 20 bin 957 adet ile sahip oldu.Ardından yüzde 1,04 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,09 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2019 Ocak ayına göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 100,3 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 30,3 ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 60 azalış görüldü.