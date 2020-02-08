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Otomotivde ocak ayının liderleri belli oldu

08.02.2020 11:35

Son güncelleme : 08.02.2020 11:35
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda bu yılın ocak ayında en fazla satış yapan firmalar sırasıyla Volkswagen, Fiat ve Renault oldu.



AA

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği  verilere göre, 2020 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 27 bin 273  adet seviyesinde gerçekleşti. 14 bin 373 adet olan 2019 yılı ocak ayı otomobil ve  hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,75 arttı.

Geçen yılın ocak ayına kıyasla yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv  pazarında, Alman otomobil üreticisi Volkswagen 3 bin 695 adetle ilk sıraya  yerleşti. Ardından 3 bin 236 adetle Türkiye'de de üretim yapan Fiat sıralandı.  Geçen yılın ocak ayına lider giren Renault ise 2 bin 914 adetle üçüncü sırada yer  aldı.

Dacia 2 bin 532 adetle dördüncü ve Toyota 2 bin 376 adetle beşinci  sırada konumlandı.

Markaların 2020 yılı ocak hafif ticari hariç, yalnızca otomobil  satışlarına bakıldığında Volkswagen 3 bin 292 adetlik satışla birinci oldu.  Ardından 2 bin 743 adetle Renault ve 2 bin 351 adetle de Toyota sıralandı.

BENZİNLİ OTOMOBİL SATIŞLARI İLK SIRADA

Bu yılın ocak ayında otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,9’unu vergi  oranları düşük olan A, B ve C  segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine 14 bin 547 adetle yüzde 66,1 pay alan C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi 10 bin 612 adet ve yüzde  48,2 pay ile yine Sedan otomobiller oldu.

Hafif ticari araç pazarında ise gövde tipine göre  değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 3 bin 786 adet ve yüzde 72,02 pay  ile van ulaştı.  Ardından 705 adet ve yüzde 13,41 pay ile kamyonet, 422 adet ve  yüzde 8,03 pay ile minibüs ve 344 adet yüzde 6,54 pay ile de pick-up  sıralandı.

Ocak ayında otomobil satışları motor tipine göre incelendiğinde  benzinli otomobil satışları yüzde 48,12 pay ile birinci sırada yer alırken, dizel  otomobil satışları yüzde 41,77 pay ile ikinci sırada, ardından  otogazlı yüzde  6,42 pay ile üçüncü, hibrit yüzde 3,62 pay ile dördüncü ve elektrikli otomobiller  ise yüzde 0,06 pay ile beşinci sırada yer aldı.

Yılın ilk ayında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019 yılı  ocak ayına göre yüzde 111,21 arttı. Bu yılın ocak ayı otomobil satış adetleri  geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı  yüzde 65,58’den yüzde 69,07’ye ulaştı.

EN YÜKSEK PAYI 1600CC ALTINDAKİ OTOMOBİLLER ALDI

2020 ocak ayında otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 95,19 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 20 bin 957 adet ile  sahip oldu. 

Ardından yüzde 1,04 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve  yüzde 0,09 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2019 Ocak  ayına göre,  1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 100,3 artış, 1600-2000cc aralığında  motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 30,3 ve 2000cc üstü otomobillerde  ise yüzde 60 azalış görüldü.




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