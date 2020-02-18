Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen sene ilk defa 2 milyar 212 milyon dolara ulaştı.
Özbekistan-Türkiye ticaret hacmi 2 milyar doları aştı
18.02.2020 14:32
Son güncelleme : 18.02.2020 14:32
AA
Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Özbekistan-Türkiye 2019 yılı ticaret hacmi ile ilgili verileri açıkladı.
Buna göre, 2018’de 1,7 milyar dolar
olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2019'da ilk defa 2 milyar doların üzerine çıkarak 2 milyar 212 milyon dolar oldu.
Müşavirlik verilerine göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yüzde 26,6'lık artış kaydetti. Geçen yıl Türkiye’nin Özbekistan’a yaptığı ihracat yüzde 19,4 artışla ilk defa 1 milyar doların üzerine çıktı ve 1 milyar 135,7 milyon dolar oldu.
Aynı dönem Türkiye'nin bu ülkeden ithalatı ise yüzde 35,3 artışla 1 milyar 76,2 milyon dolar olarak hesaplandı. 2019’da Türkiye'nin Özbekistan ile dış ticaretindeki fazlası 59,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
2018 yılında Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi yüzde 16,2 artarak 1 milyar 747 milyon dolara ulaşmıştı. Bu dönemde Türkiye'nin Özbekistan'a ihracatı 951,4 milyon dolar, ithalatı 795,5 milyon dolar olurken, Türkiye'nin Özbekistan ile dış ticaretindeki fazlası da 155,9 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.
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