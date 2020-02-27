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Özbekistan`ın dış ticaret hacmi 2,9 milyar dolar

27.02.2020 10:28

Son güncelleme : 27.02.2020 10:28
Özbekistan`ın dış ticaret hacmi ocak ayında 2 milyar 946,4 milyon dolara ulaştı.



AA

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu  yılın ocak ayında dünyanın 129 ülkesiyle ticaret yapan Özbekistan'ın dış ticaret  hacmi Ocak 2019’a göre 251,9 milyon dolar azalarak 2 milyar 946,4 milyon dolar  olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre, ocak ayında ülkenin ihracatı geçen yılın aynı  dönemine göre 229,6 milyon dolar azalarak 1 milyar 286,3 milyon dolar, ithalatı  da 22,3 milyon dolar azalarak 1 milyar 660,1 milyon dolar oldu.

Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 373,8 milyon dolar olarak  kayıtlara geçti.

Özbekistan'ın geçen ay en fazla dış ticaret yaptığı ülkeler arasında  514,8 milyon dolarlık dış ticaretle Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Rusya  (472,1 milyon dolar), Kazakistan (217,7 milyon dolar), Güney Kore (192,4 milyon  dolar) ve Türkiye (169 milyon dolar) izledi.

Aynı dönem ülkenin ihracatında altın, hizmetler sektörü, tekstil  ürünleri, enerji ve petrol ürünleri, meyve, gıda ve kimyasal ürünler, ithalatında  ise makine, teçhizat, kimyasal, metal ve gıda ürünleri ilk sıralarda yer aldı.

Geçen yıl Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 2018'e göre yüzde 26,2  artarak 42,2 milyar dolar olarak hesaplanırken, ülkenin ihracatı yüzde 15 artışla  17,9 milyar dolar, ithalatı yüzde 25 artışla 24,3 milyar dolar olmuştu. Bu  dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 6,4 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı.




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