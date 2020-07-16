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Özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar TL`yi aştı

16.07.2020 09:41

Son güncelleme : 16.07.2020 09:41
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, "Özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar TL`yi aştı. Pandemi döneminin ardından özel emeklilik sistemine ilginin artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



AA

Benli, yaptığı yazılı açıklamayla, tasarruf alışkanlıklarında gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi. Kovid-19'un, öngörülemeyen risklerin hayatın bir parçası olduğunu ve  birikime sahip olmanın herkes için önemini bir kez daha hatırlattığını belirten  Benli, birikim yaparak geleceği güvence altına almanın özellikle emeklilik dönemi  için temel ihtiyaçlardan biri olduğunu aktardı.

Benli, pandemi döneminde de birikimlerinden vazgeçmeyenlerin uzun  vadede kazançlı olacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Pandemi dönemi, bireylerin harcamalarını ve tasarruflarını gözden  geçirmelerine sebep oldu. Kovid-19 ile birlikte birikim yapmanın önemini bir kez  daha gördük. Bu dönem hem tasarruf alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz  gerektiğini hem de çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren birikim yapma  alışkanlığını kazandırmamız gerektiğini gösterdi.

Bu doğrultuda, özel emeklilik sistemi, devlet katkısı ve fon  performansıyla emeklilik döneminde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar için bugünden  hazırlıklı olunmasını sağlıyor. Emeklilikte refah kaybı yaşanmaması için tüm  vatandaşlarımızı da tasarruf alışkanlıklarını gözden geçirmeye ve birikim yaparak  geleceklerini güvenceye almaya davet ediyoruz."

Haziran sonu itibarıyla fon büyüklüğünde yaşanan büyümeye dikkati  çeken Benli, BES'teki toplam fon büyüklüğünün 2019 yıl sonundan bu yana 19,2  milyar TL'lik artışla 138,3 milyar TL'yi aştığını, bu büyüklüğün 19 milyar 566  milyon TL'lik kısmının devlet katkısı fonlarından geldiğini aktardı.

Benli, Otomatik Katılım uygulamasında ise fon büyüklüğünün Haziran  sonu itibarıyla, 2019 yıl sonu verilerine göre 1,7 milyar TL artışla toplamda 9  milyar 863 milyon liraya, sistemdeki çalışan sayısının 104 bin 19 çalışan artışla  5 milyon 458 bin 261'e yükseldiğini bildirdi.

Benli, "Böylece özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar TL'yi  aştı. Pandemi döneminin ardından özel emeklilik sistemine ilginin artacağını  düşünüyoruz." dedi.




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