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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

19.02.2020 10:32

Son güncelleme : 19.02.2020 16:51
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 2019`da 9,5 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 191,5 milyar dolar oldu.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl sonunda özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2018'e göre 17,2 milyar dolar azalarak 191,5 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 5,8 milyar dolar  gerileyerek 9,5 milyar dolara düştü.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları aynı dönemde  8,6 milyar dolar azaldı. Bu dönemde bankaların uzun vadeli tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,3 milyar dolar azalışla 27,2 milyar dolara  geriledi.

Söz konusu dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi  biçimindeki borçlanmaları 3,5 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 557 milyon  dolarlık düşüşle 3,7 milyar dolara indi. Finansal olmayan kuruluşların kredi  biçimindeki borçlanmaları bir yıllık dönemde 2,9 milyar dolar azalırken, tahvil  stoku ise 1,1 milyon dolar artarak 7,5 milyar dolara çıktı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları geçen yıl  sonunda bir önceki yıla kıyasla 3,2 milyar dolar azalışla 6,2 milyar dolar oldu.  Bu rakam finansal olmayan kuruluşlarda ise 1,6 milyar dolar düşüşle 1,7 milyar  dolar düzeyinde kaydedildi.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 50,7 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılım incelendiğinde,  tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir yılda 17,2 milyar dolar azalarak  127,6 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından  tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 5,8 milyar dolar gerileyerek 9  milyar dolara indi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 191,5 milyar dolarlık uzun vadeli  kredi borcunun yüzde 61,2'si dolar, yüzde 33,4'ü avro, yüzde 3,8'i Türk lirası ve  yüzde 1,6'sı ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 9,5 milyar dolarlık  kredi borcunun ise yüzde 45,2'si dolar, yüzde 32,2'si avro, yüzde 22,1'i Türk  lirası ve yüzde 0,5'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun  yüzde 46,2'si finansal kuruluşların, yüzde 53,8'i ise finansal olmayan  kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun  yüzde 78,8'i finansal kuruluşlar, yüzde 21,2'si ise finansal olmayan kuruluşlar  tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2019 yıl  sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde  gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplamı 50,7 milyar dolar oldu.




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