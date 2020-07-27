Pakistan`ın stratejik öneme sahip Gwadar Limanı`ndan Afganistan`a transit ticaretin başladığı bildirildi.
Pakistan`ın Gwadar Limanı`ndan Afganistan`a transit ticaret başladı
27.07.2020 11:23
Son güncelleme : 27.07.2020 11:23
AA
Pakistan'ın Afganistan özel elçisi Muhammed Sadık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gwadar Limanı'ndan Afganistan'a transit ticaretin başladığını duyurdu.
Sadık, limandan Afganistan'a ilk sevkiyatın yapıldığını, ilerleyen günlerde çok sayıda sevkiyatın gerçekleştirileceğini belirtti.
Limanın açılmasının önemini vurgulayan Sadık, Gwadar'ın transit bir liman şehri olması yolunda önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktıklarını kaydetti.
600 kilometrelik sahil şeridi ile Gwadar'ın, 64 milyar dolarlık Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (ÇPEK) projesi doğrultusunda Hint Okyanusu'na doğrudan erişim sağlamayı amaçlayan önemli bir liman olduğu ifade ediliyor.
Gwadar Limanı, Çin’in petrol ithalatının yüzde 85’inin geçtiği Malakka Boğazı'na daha kısa bir güzergah alternatifi oluşturması nedeniyle öne çıkıyor.
Pekin yönetimi, Çin-Pakistan kara yolu üzerinden Gwadar Limanı'nı kullanarak ticari mallarını deniz
yolu üzerinden Avrupa ve Orta Doğu’ya taşımayı da amaçlıyor.
Öte yandan geçen ay Pakistan, Afganistan ile olan sınır kapıları Chaman, Torkham, Ghulam Khan'ı yeniden açmıştı.
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