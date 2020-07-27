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Pakistan`ın Gwadar Limanı`ndan Afganistan`a transit ticaret başladı

27.07.2020 11:23

Son güncelleme : 27.07.2020 11:23
Pakistan`ın stratejik öneme sahip Gwadar Limanı`ndan Afganistan`a transit ticaretin başladığı bildirildi.



AA

Pakistan'ın Afganistan özel elçisi Muhammed Sadık, Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda, Gwadar Limanı'ndan Afganistan'a transit ticaretin başladığını  duyurdu.

Sadık, limandan Afganistan'a ilk sevkiyatın yapıldığını, ilerleyen  günlerde çok sayıda sevkiyatın gerçekleştirileceğini belirtti.

Limanın açılmasının önemini vurgulayan Sadık, Gwadar'ın transit bir  liman şehri olması yolunda önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktıklarını  kaydetti.

600 kilometrelik sahil şeridi ile Gwadar'ın, 64 milyar dolarlık  Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (ÇPEK) projesi doğrultusunda Hint Okyanusu'na  doğrudan erişim sağlamayı amaçlayan önemli bir liman olduğu ifade ediliyor.

Gwadar Limanı, Çin’in petrol ithalatının yüzde 85’inin geçtiği Malakka  Boğazı'na daha kısa bir güzergah alternatifi oluşturması nedeniyle öne çıkıyor.

Pekin yönetimi, Çin-Pakistan kara yolu üzerinden Gwadar Limanı'nı  kullanarak ticari mallarını deniz yolu üzerinden Avrupa ve Orta Doğu’ya taşımayı  da amaçlıyor.

Öte yandan geçen ay Pakistan, Afganistan ile olan sınır kapıları  Chaman, Torkham, Ghulam Khan'ı yeniden açmıştı.

 




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