Otomotiv sektöründe kullanılan paladyumun fiyatı, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin verilerin etkisiyle yeniden 2,000 doları aştıktan sonra 1,995 - 2,000 dolar arasında çekildi.
Paladyum 2,000 doları gördü
09.07.2020 18:03
Son güncelleme : 09.07.2020 18:03
DHA
Pandemi öncesi 27 Şubat'ta 2,879 dolar ile bu yılın zirvesini gören paladyumun fiyatı, 18 Mart'ta 1,599 dolar ile yılın en düşük düzeyini gördükten sonra hafif toparlandı.
Aynı zamanda beyaz altın
elde edilmesinde kullanılan paladyum, hibrit motorlu ve benzinli araçlarda bulunan egzoz sistemlerinin katalitik konventörlerinde kullanılıyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.55 düşüşle 43.13 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.66 düşüşle 40.70 dolar,
- altın yüzde 0.25 artışla 1,813.75 dolar,
- gümüş yüzde 1.45 artışla 18.99 dolar,
- bakır yüzde 0.69 artışla 6,236.00 dolar,
- platin yüzde 0.79 düşüşle 843.22 dolar,
- paladyum yüzde 4.18 artışla 1,997.14 dolar düzeyindeydi.
Gümüşün ons fiyatı 19 dolar ile geçen Eylül ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı. Altından sonra gümüşün fiyatı da, Covid-19 vaka sayılarında hızlı artışın etkisiyle, hisse senedi borsalarından çıkan yatırımcıların alımlarıyla hızla yükseldi.
Gümüşteki hızlı tırmanış, altın fiyatlarının, Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez ons başına 1,800 doları aşmasının ardından yaşandı.
Spot gümüş fiyatları 19 doları gördükten sonra yüzde 1.41 artışla 18.98 dolar düzeyinde hareket ediyor. Altın fiyatları
da yüzde 0.31 artışla 1,814.81 dolara yükseldi.